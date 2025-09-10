Lưu Diệc Phi đeo cả căn nhà trên cổ, nghi lộ thái độ "thượng đẳng" không coi đồng nghiệp ra gì

Mới đây, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đã gây chú ý khi chiếm vị trí Center (vị trí trung tâm, bắt mắt nhất) trên trang bìa tạp chí Vogue China số Kim Cửu tháng 9/2025, đồng thời cũng là số kỷ niệm 20 năm của Vogue China đã chính thức ra mắt.

Đeo chiếc vòng trang sức với viên Sapphire nặng 165,08 carat "to như quả trứng vịt" có giá trị lên tới 500 triệu NDT (1.852,7 tỷ đồng), nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khoe nhan sắc yêu kiều, nổi bần bật giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Lưu Diệc Phi chưa đủ tầm để đứng vị trí trung tâm vì những thành tích nghệ thuật của cô kém xa so với cả loạt Thị hậu, Ảnh hậu như Triệu Lệ Dĩnh, Tống Giai, Trương Tiểu Phỉ, Mã Tư Thuần…

Đặc biệt giờ đây, khi Tân Chỉ Lôi lật ngược thế cờ, trở thành Ảnh hậu Liên hoan phim quốc tế Venice, Lưu Diệc Phi lại càng bị "cà khịa" là danh không xứng với thực. Nhiều người cho rằng, nếu bìa Vogue ra trễ mấy hôm thì Lưu Diệc Phi hoàn toàn không có cửa để hơn thua với đồng nghiệp.

Lưu Diệc Phi chiếm vị trí Center, đeo trang sức có giá bằng cả căn nhà trên cổ.

Cho tới bây giờ, Lưu Diệc Phi vẫn chưa nắm trong tay chiếc cúp uy tín nào, không bì được với các đồng nghiệp đang "làm nền" cho cô. Đặc biệt là khi so sánh với nhân tố đang hot nhất hiện nay - nàng Ảnh hậu quốc tế Tân Chỉ Lôi.

Mới đây, trang 163 đã tiết lộ rằng, trong quá trình quay chụp bìa Vogue, Lưu Diệc Phi đã hưởng đặc quyền so với những sao nữ khác. Trong khi tất cả các mỹ nhân khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch lệ Nhiệt Ba đều hoàn thành 20 câu hỏi theo đúng quy trình thì Lưu Diệc Phi lại chỉ phải trả lời 17 câu.

Nữ diễn viên Mulan đã né tránh những câu hỏi như: "Bạn muốn nói gì với những sao nữ cùng bước lên bìa tạp chí lần này với mình?", "Công việc hiện tại khiến bạn khổ sở nhất ở điểm nào?", "Bàn luận về độ nổi tiếng của diễn viên", "Trong tương lai, bạn muốn thử sức với điều gì?". Thay vào đó, trong bảng câu hỏi của Lưu Diệc Phi lại có những câu hỏi mà người khác không hề có, khiến netizen vô cùng băn khoăn về sự đối xử khác biệt giữa các sao nữ với nhau.

Thêm vào đó, khi được hỏi: "Đây là trang bìa vô cùng đặc biệt, các bạn cảm thấy thế nào khi được xuất hiện trên tạp chí lần này?", các sao nữ đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi. Chỉ có Lưu Diệc Phi gây ngao ngán với câu trả lời thiếu tinh tế: "Chỉ như đi làm thôi!". Có nhiều ý kiến cho rằng, Lưu Diệc Phi đang cố tỏ vẻ "thượng đẳng", kiêu ngạo, gây mất thiện cảm. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng "thần tiên tỷ tỷ" cư xử chưa khéo nhưng hoàn toàn không có ý xấu.

Còn về nguyên nhân Lưu Diệc Phi được đứng vị trí Center, trang 163 cho rằng, đã có sự nhúng tay của "ông lớn" BVLGARI. Nhãn hiệu trang sức đình đám là nhà tài trợ cho trang bìa Vogue kỳ này, hơn nữa, Lưu Diệc Phi lại đang đảm nhiệm vị trí Đại sứ toàn cầu của BVLGARI nên mới được ưu ái đặc biệt. Cô được đeo chiếc vòng cổ có giá trị ngang với một căn nhà và lấn át cả những đồng nghiệp có thành tựu cao hơn mình.

Nguồn: QQ, 163