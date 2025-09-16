Một ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho khách VIP gửi tiền

Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) vừa thông báo triển khai chương trình "Ngập tràn ưu đãi khi trở thành khách hàng VIP của GPBank". Theo đó, khách hàng có thể được cộng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 0,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay giảm tối đa 0,5%/năm.

Liên quan đến lãi suất tiền gửi, đầu tháng 9, GPBank đã áp dụng biểu lãi suất mới.

Đối với khách hàng có 1 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 03 tỷ đồng trở lên: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 5,05%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 5,35%/năm.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm điện tử: Lãi suất kỳ hạn 3 tháng – 6 tháng – 9 tháng – 12 tháng lần lượt là 3,9% - 5,25% - 5,35% - 5,55%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm thường: Lãi suất kỳ hạn 3 tháng – 6 tháng – 9 tháng – 12 tháng lần lượt là 3,65% - 4,8% - 4,9% - 5,1%/năm.

GPBank hiện là ngân hàng thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Hồi đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chuyển giao bắt buộc GPBank do Nhà nước sở hữu 100% cho VPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc được Chính phủ phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận GPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc từ giữa tháng 1/2025, VPBank đã nhanh chóng triển khai tái cấu trúc toàn diện. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, GPBank đã ghi nhận lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm thua lỗ.