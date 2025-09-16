Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho khách VIP gửi tiền

16-09-2025 - 10:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho khách VIP gửi tiền

Ngoài ra, ngân hàng này cũng công bố miễn phí nhiều dịch vụ cho nhóm khách VIP như các giao dịch chuyển tiền trên kênh Online, các giao dịch chuyển tiền trong nước tại quầy,...

Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) vừa thông báo triển khai chương trình "Ngập tràn ưu đãi khi trở thành khách hàng VIP của GPBank". Theo đó, khách hàng có thể được cộng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 0,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay giảm tối đa 0,5%/năm.

Liên quan đến lãi suất tiền gửi, đầu tháng 9, GPBank đã áp dụng biểu lãi suất mới.

Đối với khách hàng có 1 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 03 tỷ đồng trở lên: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 5,05%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 5,35%/năm.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm điện tử: Lãi suất kỳ hạn 3 tháng – 6 tháng – 9 tháng – 12 tháng lần lượt là 3,9% - 5,25% - 5,35% - 5,55%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm thường: Lãi suất kỳ hạn 3 tháng – 6 tháng – 9 tháng – 12 tháng lần lượt là 3,65% - 4,8% - 4,9% - 5,1%/năm.

GPBank hiện là ngân hàng thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Hồi đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chuyển giao bắt buộc GPBank do Nhà nước sở hữu 100% cho VPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc được Chính phủ phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận GPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc từ giữa tháng 1/2025, VPBank đã nhanh chóng triển khai tái cấu trúc toàn diện. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, GPBank đã ghi nhận lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm thua lỗ.

Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 16/9: Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bật tăng trở lại

Sáng 16/9: Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bật tăng trở lại Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt Nổi bật

Một ngân hàng vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

Một ngân hàng vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

09:49 , 16/09/2025
Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

08:00 , 16/09/2025
Ngân hàng đua phát hành trái phiếu: Kiểm soát rủi ro thế nào?

Ngân hàng đua phát hành trái phiếu: Kiểm soát rủi ro thế nào?

06:48 , 16/09/2025
Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng

06:45 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên