Một ngân hàng lớn chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB) vừa công bố ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, với tỷ lệ thực hiện 10% mỗi cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian chi trả ngày 17/7/2026.

Với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông sẽ nhận tiền qua các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán. Với cổ phiếu chưa lưu ký, nếu đã đăng ký tài khoản thanh toán, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản trong cùng ngày 17/7; nếu chưa đăng ký, cổ đông có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc để nhận tiền mặt, mang theo giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ngân hàng. MB cũng lưu ý sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền cổ tức trước khi chi trả, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



Đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này nằm trong tổng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua hồi tháng 4/2026, với tổng tỷ lệ cổ tức lên tới 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Phần trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu mới, qua đó bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đây là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn mà ngân hàng đang triển khai trong năm nay.



Cụ thể, MB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ mức 80.550 tỷ đồng hiện tại lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng, tức mức tăng 27,5%.

Ngoài cấu phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, thu về khoảng 8.055 tỷ đồng, đồng thời chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để bổ sung thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn nằm trong chiến lược kinh doanh tham vọng mà MB đặt ra cho năm 2026. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15-20%, lên khoảng 39.400-40.000 tỷ đồng, dựa trên nền tảng lợi nhuận 34.268 tỷ đồng đạt được trong năm 2025, vốn đã vượt 8,9% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn và tín dụng cùng được kỳ vọng tăng khoảng 30%, với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Các chỉ số sinh lời tiếp tục duy trì ở mức cao, với ROE khoảng 20-21% và ROA khoảng 2%.

