Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025

24-09-2025 - 09:33 AM | Smart Money

Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025

Thay vì "đóng trần" 30.000 đồng khi dùng nhiều, từ 1/10/2025 khách hàng dùng vượt 30 tin sẽ trả thêm phí theo số lượng tin phát sinh.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ ngân hàng số dành cho Khách hàng cá nhân.

Cụ thể, từ 01/10/2025, biểu phí dịch vụ SMS Banking (tài khoản thanh toán) sẽ thay đổi như sau:

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng ≤ 15 tin: mức phí là 15.000 đồng/tháng/SĐT/KH (trước đây là 10.000 đồng cho ≤ 10 tin).

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng từ 16 đến 30 tin: mức phí là 25.000 đồng/tháng/SĐT/KH (trước đây là 20.000 đồng cho 11–30 tin).

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng > 30 tin: mức phí là 25.000 đồng/tháng/SĐT/KH, cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin vượt quá (tính từ tin nhắn thứ 31 trở đi). Trước đây, mức phí cố định là 30.000 đồng/tháng cho mọi trường hợp >30 tin.

Như vậy, phí dịch vụ có xu hướng tăng và thay đổi cách tính. Thay vì "đóng trần" 30.000 đồng khi dùng nhiều, từ 1/10/2025 khách hàng dùng vượt 30 tin sẽ trả thêm phí theo số lượng tin phát sinh.

Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025- Ảnh 1.

Tuy nhiên ở một số trường hợp, mức phí phải đóng sẽ thấp hơn so với trước đây. Chẳng hạn, nếu khách hàng nhận 31 tin/tháng thì số tiền phải đóng là 25.800 đồng, thấp hơn so với mức 30.000 đồng. Hoặc nếu khách hàng nhận 35 tin nhắn/tháng thì số tiền phí là 29.000 đồng.

Mức phí này áp dụng cho tài khoản Việt Nam Đồng và chưa bao gồm VAT.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng miễn phí nhận tin nhắn thông báo OTT trên ứng dụng (bao gồm tin nhắn biến động số dư tài khoản thanh toán).


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng trở lại: Những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền

Giá vàng tăng trở lại: Những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền Nổi bật

Cách liên kết tài khoản Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV,... với VETC

Cách liên kết tài khoản Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV,... với VETC Nổi bật

Bán hết vàng để mua ô tô, người đàn ông tiếc nuối vì đổi lấy tiện nghi nhưng bỏ lỡ cơ hội lãi lớn

Bán hết vàng để mua ô tô, người đàn ông tiếc nuối vì đổi lấy tiện nghi nhưng bỏ lỡ cơ hội lãi lớn

09:31 , 24/09/2025
Nếu không tiết kiệm, điều gì sẽ xảy ra?

Nếu không tiết kiệm, điều gì sẽ xảy ra?

09:28 , 24/09/2025
Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận được 250 triệu từ người lạ, người phụ nữ ở Quảng Ngãi lập tức báo công an

Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận được 250 triệu từ người lạ, người phụ nữ ở Quảng Ngãi lập tức báo công an

08:42 , 24/09/2025
Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

07:26 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên