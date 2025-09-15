Một ngày trước ngày đàm phán, Trung Quốc tung hành động "rắn", kêu gọi Mỹ sửa sai

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-09-2025 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái và chấm dứt việc đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, tuyên bố của Bộ Thương mại viết.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với chính sách thương mại của Mỹ liên quan đến chip cũng như một cuộc điều tra riêng về bán phá giá hôm 13/9, một ngày trước vòng đàm phán thương mại mới.

Cuộc điều tra đầu tiên sẽ xem xét liệu Mỹ có phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc trong chính sách thương mại chip của mình hay không. Cuộc điều tra thứ hai sẽ xem xét nghi ngờ bán phá giá đối với việc nhập khẩu một số chip analog của Mỹ được sử dụng trong các thiết bị như máy trợ thính, bộ định tuyến Wi-Fi và cảm biến nhiệt độ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ đã áp đặt một loạt các hạn chế đối với Trung Quốc liên quan đến chip trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc điều tra phân biệt đối xử thương mại và kiểm soát xuất khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm rằng các hành vi "bảo hộ" như vậy bị nghi ngờ là phân biệt đối xử với Trung Quốc, nhằm mục đích kiềm chế và ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc trong các ngành công nghệ cao như chip máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.

Động thái này dự kiến ​​sẽ gây thêm áp lực lên các cuộc đàm phán sắp diễn ra từ 14-17/9 giữa 2 nước tại Madrid.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết phái đoàn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vòng đối thoại mới tại Madrid, thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan, "lạm dụng" kiểm soát xuất khẩu và TikTok.

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái và chấm dứt việc đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Thương mại viết.

Hôm thứ Sáu, Mỹ đã bổ sung 32 thực thể, trong đó có 23 thực thể tại Trung Quốc, vào danh sách hạn chế thương mại của Bộ Thương mại Mỹ.

Cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc tại Tây Ban Nha sẽ là cuộc họp trực tiếp quan trọng thứ 4 trong năm nay, khi hai nước tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, giúp giảm thuế quan trả đũa của cả hai bên và khôi phục dòng chảy khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ.

Sau các cuộc họp tại Geneva và London, hai bên đã nhất trí vào cuối tháng 7 tại Stockholm về việc gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế thêm 90 ngày. Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc gia hạn này vào ngày 12/8 và kéo dài đến ngày 10/11.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào tháng tới tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc. Ông Trump cũng đã gợi ý rằng ông có thể sẽ đến thăm Trung Quốc vào một thời điểm nào đó theo lời mời của ông Tập.

