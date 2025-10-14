Một nhóm cổ phiếu bất ngờ "dậy sóng", hàng loạt mã tăng kịch trần sau thông báo quan trọng từ Trung Quốc

Nối tiếp đà khởi sắc, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên 13/10, qua đó chinh phục mốc đỉnh mới.

Không nằm ngoài "cuộc vui", nhóm cổ phiếu khoáng sản cũng bất ngờ dậy sóng. Hàng loạt cổ phiếu đua nhau tăng kịch trần phải kể tới Khoáng sản Bắc Kạn (mã: BKC), Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (mã: KCB), Khoáng sản TKV (Vimico – mã: KSV), Masan High-Tech Materials (mã MSR),...

Bên cạnh đó, nhiều cái tên khác như Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM), Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã: YBM), Mỏ Việt Bắc TKV (mã: MVB) đồng thuận bật tăng mạnh gần 4% giá trị.

Cổ phiếu nhóm khoáng sản trên sàn tăng bốc đầu sau thông báo siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay từ Trung Quốc mới đây.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp được ban hành ngày 9/10 là một phần trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu và “bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới cũng như ổn định khu vực” trong bối cảnh an ninh toàn cầu biến động.

Theo quy định mới, phạm vi kiểm soát được mở rộng không chỉ với nguyên liệu đất hiếm mà còn bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ liên quan. ﻿

Các doanh nghiệp nước ngoài phải xin cấp phép nếu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, chế tạo nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Các đơn hàng có thể phục vụ mục đích quân sự sẽ bị từ chối.

Ngày 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo, khẳng định chính sách kiểm soát là "hợp pháp" và chỉ "tác động rất hạn chế" lên sản xuất và cung ứng. Bắc Kinh cho rằng đây là bước đi cần thiết, do đất hiếm được ứng dụng trong quân sự và toàn cầu hiện bất ổn, thường xuyên có xung đột. Nước này cũng cáo buộc Mỹ “tiêu chuẩn kép”, khi thời gian qua liên tục có các chính sách bất lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Được biết, đất hiếm gồm 17 nguyên tố, là vật liệu thiết yếu trong các sản phẩm như xe điện, động cơ máy bay, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và thiết bị điều trị ung thư. Vật liệu này cũng rất quan trọng với radar quân đội, khi được dùng trong tiêm kích F-35, tàu ngầm, laser, vệ tinh, tên lửa Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác, theo báo cáo năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Mặc dù tên gọi là "đất hiếm", thực chất các nguyên tố này không quá hiếm về mặt trữ lượng, nhưng vì chúng thường không tồn tại ở dạng tập trung, khiến quá trình khai thác và xử lý trở nên phức tạp và tốn kém. Trong báo cáo năm 2024, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có 110 triệu tấn đất hiếm trên thế giới. Trữ lượng lớn nhất ở Trung Quốc, với 44 triệu tấn.