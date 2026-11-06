Một nữ cán bộ ngân hàng Agribank liên tiếp ngăn chặn 5 vụ rút tiền chuyển cho lừa đảo, giúp khách hàng giữ lại gần 2,4 tỷ đồng





Theo thông tin từ Agribank, chị Nguyễn Thị Thuỳ Ngân, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Nầm thuộc Agribank Chi nhánh Hương Sơn, đã trực tiếp phát hiện và ngăn chặn thành công 5 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong năm 2026, với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Một trong những trường hợp gần đây nhất xảy ra vào chiều 2/11, khi bà P.T.H. (sinh năm 1962, trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) đến Phòng giao dịch Nầm để thực hiện giao dịch liên quan đến khoản tiền tiết kiệm 921 triệu đồng.

Trong quá trình tiếp xúc, nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, chị Ngân đã chủ động trao đổi, tìm hiểu mục đích giao dịch. Qua đó, cán bộ ngân hàng phát hiện bà H. có dấu hiệu đang bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Theo lời kể của khách hàng, trước đó bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên tới 69 tỷ đồng.

Đối tượng liên tục gây sức ép, yêu cầu bà giữ bí mật, đồng thời khai báo các tài sản đang sở hữu. Khi biết bà H. có 921 triệu đồng gửi tiết kiệm, chúng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền này và chuyển vào tài khoản được chỉ định để phục vụ công tác xác minh.

Đáng chú ý, để tránh bị nhân viên ngân hàng phát hiện, các đối tượng còn hướng dẫn bà H. cách trả lời nếu được hỏi về mục đích rút tiền. Theo đó, bà được dặn nói rằng số tiền này dùng để chuyển cho con làm nhà.

Nhận thấy những dấu hiệu đáng ngờ, chị Ngân đã nhanh chóng liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, làm rõ sự việc.

Sau khi được cán bộ ngân hàng và lực lượng công an giải thích về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H. đã nhận ra mình đang bị lừa và quyết định dừng giao dịch.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, toàn bộ khoản tiết kiệm 921 triệu đồng của khách hàng được bảo toàn.

Theo Agribank, đây không phải lần đầu chị Nguyễn Thị Thuỳ Ngân phát hiện và ngăn chặn một vụ việc tương tự. Riêng trong năm 2026, nữ cán bộ ngân hàng này đã trực tiếp phát hiện, ngăn chặn thành công 5 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, giúp khách hàng bảo vệ tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Vụ việc cũng cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Không chỉ giả danh cán bộ cơ quan chức năng, đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng để đe dọa nạn nhân, chúng còn chuẩn bị sẵn kịch bản nhằm qua mặt nhân viên ngân hàng khi khách hàng đến rút tiền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát hoặc tòa án yêu cầu cung cấp thông tin tài sản, rút tiền tiết kiệm hay chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi nhận được yêu cầu đáng ngờ, người dân cần xác minh trực tiếp qua các kênh chính thức, tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.