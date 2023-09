Một ông lớn dầu mỏ bất ngờ nhập khẩu dầu Nga dù có sản lượng 3,1 triệu thùng/ngày, Nga vẫn có thể “bội thu” từ dầu mỏ trong 3 năm tới

Ảnh minh họa

Gần đây nhất, theo Oilprice, Nga đã bắt đầu vận chuyển lô hàng dầu thô đầu tiên tới Brazil trong nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mua nhiên liệu của mình.

Dữ liệu theo dõi tàu của Bloomberg đã chỉ ra rằng tàu chở dầu Aframax Stratos Aurora hiện cách bờ biển Brazil chưa đầy 500 dặm, chở 650.000 thùng dầu thô Varandey từ cảng Murmansk.

Dầu của Nga đã không được vận chuyển đến Brazil kể từ năm 2016, tuy nhiên các lệnh trừng phạt đã khiến Nga gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra.

Ấn Độ là khách hàng mua loại dầu Ural hàng đầu của Nga trong nhiều tháng, ngay cả khi mức chênh lệch giá dầu thô Nga so với Brent đã giảm xuống chỉ còn 5 USD/thùng hoặc thấp hơn. Lượng dầu xuất khẩu trong tháng 9 của Nga tới Ấn Độ dự kiến sẽ ít hơn do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ hiện tuyên bố mức giảm giá đơn giản là không xứng đáng với khối lượng lớn mà họ đã nhận.

Trước đây, Ấn Độ đã mua được với mức giảm giá 30 USD/thùng. Nga đã trông cậy vào Ấn Độ và Trung Quốc để hấp thụ phần lớn lượng dầu thô dư thừa mà nước này không còn vận chuyển đến các quốc gia tuân thủ giới hạn giá và lệnh cấm vận sau khi Nga xung đột với Ukraine.

Brazil là một phần của liên minh BRIC, trong đó có cả Ấn Độ và Trung Quốc - một nhóm các nước thị trường mới nổi hy vọng tăng cường quan hệ và hợp tác trong các hoạt động thương mại và kinh tế.

Về Brazil, quốc gia này là nước sản xuất dầu lớn và có trữ lượng tiền muối lớn, đồng thời có tham vọng trở thành nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới. Hiện tại họ bơm trung bình 3,1 triệu thùng/ngày.

Theo một dự báo được đệ trình lên Thủ tướng Mikhail Mishustin, Nga vẫn kỳ vọng doanh thu xuất khẩu dầu của mình sẽ tiếp tục tăng trong ba năm tới - ngay cả khi phải đối mặt với giới hạn giá và lệnh cấm vận của phương Tây.

Dự báo kéo dài từ năm 2023 đến năm 2026, ước tính giá dầu thô trung bình là 62,70 USD/thùng - cao hơn gần 3 USD so với mức giá trần do G7 thiết lập vào cuối năm 2022. Khi giá dầu thô toàn cầu tăng trong thời gian qua, giá dầu thô của Nga cũng tăng với một số giao dịch vượt quá mức trần.

Trong năm 2024, Nga dự đoán giá dầu thô của mình sẽ tăng lên 66,30 USD/thùng và tăng lên 67,90 USD vào năm 2025, sau đó là gần 70 USD/thùng vào năm 2026—năm cuối cùng mà dự báo đưa ra.

Mặc dù dầu thô của Nga hiện đang giao dịch trên mức giá trần, nhưng G7 đã hủy kế hoạch đánh giá mức giá trần đối với xuất khẩu dầu thô của Nga. G7 cũng đã không thực hiện việc này kể từ tháng 3.

Theo dữ liệu công bố tuần trước từ Bộ Tài chính Nga, dầu Ural của Nga có giá trung bình 74 USD/thùng trong tháng 8, giảm so với tháng 8 năm 2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá trần 60 USD. Giá trung bình của Ural trong 8 tháng đầu năm là 56,48 USD/thùng - thấp hơn mức trần giá của G7. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 82,13 USD/thùng của cùng kỳ năm 2022.

Theo Oilprice