Một ông lớn dệt may bị 'tuýt còi' hồ sơ kiểm toán 2024

Garmex Sài Gòn vừa bị 'tuýt còi' hồ sơ kiểm toán 2024.

Theo kiểm tra của UBCKNN năm 2025 đối với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, hồ sơ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) 2024 của GMC không đạt yêu cầu.

Trong quá trình kiểm toán, các thủ tục chưa được thực hiện đầy đủ và bằng chứng kiểm toán chưa được thu thập một cách hợp lý. Vì vậy, 2 kiểm toán viên ký báo cáo là ông Đỗ Khắc Thanh - Phó Tổng Giám đốc và bà Dương Thị Quỳnh Hoa - Kiểm toán viên, bị đình chỉ hoạt động kiểm toán do liên quan đến BCTC này.

UBCKNN cũng yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin này rộng rãi trên hệ thống Công bố thông tin (CBTT) của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cũng như trên website công ty.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là một trong hai tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, được hình thành từ năm 1999 và chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước. Ông Đỗ Khắc Thanh hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc, trong khi ông Phùng Ngọc Toàn là Tổng Giám đốc.

Về phía GMC, thành lập năm 1976, đây là một doanh nghiệp xuất khẩu dệt may có tiếng tại TP. HCM. Đến năm 2004, GMC được cổ phần hóa, rồi niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán GMC vào ngày 22/12/2006. Tuy nhiên, GMC đã bị huỷ niêm yết bắt buộc trên HoSE từ ngày 24/01/2025 và được giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 12/02 do ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.

Trong quá khứ, GMC có 5 nhà máy gồm An Nhơn, An Phú, Bình Tiên, Tân Mỹ & Garmex Quảng Nam với tổng diện tích trên 10ha, 70 sản xuất chuyền và hơn 4.000 công nhân. Năm 2018, GMC từng ghi nhận doanh thu 2.039 tỷ đồng, lãi sau thuế 120 tỷ đồng, có thể nói là mức đỉnh cao của công ty kể từ khi thành lập. Giai đoạn từ 2019-2021, doanh thu của công ty vẫn duy trì mức trên 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới khiến đơn hàng xuất khẩu của công ty giảm mạnh, doanh số xuất khẩu giảm tới 93% so với năm 2021. Không những vậy, GMC còn chịu tác động dây chuyền từ sự việc Gilimex bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng trong khi đã đầu tư về cơ sở vật chất, hàng tồn kho,... Sự kiện này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như GMC liên đới.

Sau sự kiện này, GMC gần như không còn có thể kiếm tiền từ mảng truyền thống. Công ty đã phải thanh lý một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ. GMC cũng thực hiện các thủ tục để triển khai kinh doanh nhà thuốc tại mặt bằng sẵn có trên đường Hồng Bàng (quận 5), song song, thúc đẩy dự án bất động sản nhà ở Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của GMC cho thấy doanh thu của công ty chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh 75% so với năm 2023. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 45 tỷ đồng, kéo theo khoản lỗ sau thuế 30 tỷ đồng.

Mặc dù các kiểm toán viên từng khẳng định rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, UBCKNN lại đánh giá hồ sơ kiểm toán chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng chứng.