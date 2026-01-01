Một "ông lớn" lên kế hoạch kinh doanh 2026, mục tiêu mỗi ngày "bỏ túi" hơn 48 tỷ đồng

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (DPM) vừa có thông báo về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Về chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, sản lượng sản xuất Urea Phú Mỹ quy đổi kế hoạch đạt 902,7 nghìn tấn, NPK Phú Mỹ kế hoạch đạt 180 nghìn tấn, UFC 85 kế hoạch đạt 10 nghìn tấn.

Sản lượng kinh doanh Urea Phú Mỹ & các sản phẩm có nguồn gốc Urea Phú Mỹ dự kiến đạt 833 nghìn tấn, NPK Phú Mỹ dự kiến đạt 180 nghìn tấn, trong khi Phân bón thương mại dự kiến đạt mốc 310 nghìn tấn.

Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất, DPM lên kế hoạch tổng doanh thu 17.600 tỷ đồng, chỉ tiêu LNTT và LNST lần lượt đạt 850 tỷ và 680 tỷ. DPM dự kiến nộp NSNN 340 tỷ đồng.

Riêng tổng doanh thu và LNST công ty mẹ năm 2026 mục tiêu đạt 15.295 tỷ và 647 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2026 là hơn 1.163 tỷ đồng, trong đó chigần 583 tỷ đầu tư XDCB và gần 372 tỷ mua sắm tài sản, trang thiết bị, còn lại chi cho đầu tư tài chính/góp vốn.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết diễn ra tháng 12/2025, DPM báo cáo đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đặc biệt vượt mức cả 4 chỉ tiêu quản trị và mục tiêu tăng trưởng doanh thu do Petrovietnam giao.

Cụ thể, sản lượng urê ước đạt hơn 885 ngàn tấn, bằng 110% kế hoạch. Sản lượng NPK ước đạt hơn 206 ngàn tấn, đạt 121% kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 16.300 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tăng trưởng Petrovietnam giao.

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh quốc tế được Phú Mỹ chú trọng đẩy mạnh. Việc gia tăng hiện diện trên thị trường khu vực và từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao đã góp phần mở rộng không gian tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.