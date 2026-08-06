Một phụ nữ nhặt được bé trai bị bỏ rơi, nuôi khôn lớn, chia cả căn nhà: Kết cục sau 24 năm khiến nhiều người xúc động

Một buổi sáng mùa hè hơn 20 năm trước, trên đường đi chợ như thường lệ, cụ bà Chu Thủy Bảo (Trung Quốc) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ bụi cỏ ven đường. Lại gần kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh mới khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong chiếc giỏ tre. Bên cạnh em chỉ có một mảnh giấy ghi ngày sinh, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ hay người thân.

Nhìn đứa trẻ có làn da khác biệt, trên người nổi đầy rôm sảy và sức khỏe rất yếu, bà không đành lòng bỏ mặc. Sau một hồi suy nghĩ, cụ quyết định bế em về nhà, đặt tên là Chu Quân Long và xem cậu bé như cháu ruột của mình.

Sau một hồi suy nghĩ, cụ quyết định bế em về nhà, đặt tên là Chu Quân Long và xem cậu bé như cháu ruột của mình.

Thế nhưng, quyết định ấy lại khiến cả gia đình phản đối dữ dội.

Thời điểm đó, cụ Chu đã có ba người con, điều kiện kinh tế chỉ ở mức bình thường. Việc nhận nuôi thêm một đứa trẻ vốn đã là gánh nặng, chưa kể Quân Long là một em bé lai, không có giấy tờ tùy thân nên tương lai học hành, hộ khẩu đều là bài toán nan giải. Các con của cụ nhiều lần khuyên mẹ từ bỏ ý định, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ nếu bà vẫn kiên quyết nuôi đứa trẻ.

Hàng xóm xung quanh cũng liên tục can ngăn. Tuy nhiên, cụ Chu không thay đổi quyết định. Bà chấp nhận một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng cậu bé.

Những năm sau đó, điều khiến cụ vất vả nhất chính là giúp Quân Long có được giấy tờ hợp pháp để đi học.

Do không có hộ khẩu và có hoàn cảnh đặc biệt, cậu bé nhiều lần bị các trường từ chối tiếp nhận. Khi ấy, dù đã ngoài 70 tuổi, cụ Chu vẫn kiên trì mang theo cơm nắm, đi đến cơ quan giáo dục rồi tìm gặp hiệu trưởng các trường để trình bày hoàn cảnh, hy vọng có nơi nhận cháu vào học.

Ngay cả khi Quân Long đã được đến trường, cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Vì ngoại hình khác biệt, cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Lo cháu bị tổn thương, cụ bà ngày nào cũng đứng chờ trước cổng trường đón cháu tan học. Việc ấy kéo dài suốt 6 năm.

Sau 15 năm kiên trì làm đủ mọi thủ tục, đến năm 2014, Quân Long cuối cùng cũng được cấp giấy chứng nhận nhận nuôi và có hộ khẩu tại Thượng Hải. Cầm bộ giấy tờ trên tay, cụ Chu xúc động đến mức không ngừng run vì hạnh phúc. Ít năm sau, Quân Long thi đỗ vào một trường đại học tại địa phương, phần nào đền đáp những hy sinh mà bà đã dành cho mình.

Tuổi già nương nhờ con nuôi

Biến cố tiếp theo đến khi gia đình được đền bù giải tỏa căn nhà cũ. Theo thông tin được chia sẻ, gia đình nhận 6 căn hộ tái định cư. Cụ Chu quyết định dành một căn hộ nhỏ rộng khoảng 50 m² cho Quân Long, còn các căn còn lại chia cho ba người con ruột. Không ngờ, quyết định này lại khiến các con của bà phản đối gay gắt.

Không chỉ vậy, số tiền khoảng 2,5 triệu Nhân dân tệ mà cụ gửi vào tài khoản của con gái sau khi bán ngôi nhà cũ cũng bị con trai cả và con gái tự ý sử dụng để trả nợ. Sự việc khiến hai ông bà rơi vào cảnh không còn nơi ở. Giữa lúc khó khăn nhất, người đứng ra cưu mang hai cụ lại chính là Quân Long - cậu bé từng được nhặt về từ bụi cỏ năm nào.

Anh chủ động đón ông bà về sống cùng trong căn hộ nhỏ của mình. Dù diện tích khiêm tốn, Quân Long vẫn nhường phòng ngủ cho ông bà, còn bản thân nhiều năm ngủ ở khu vực cạnh cửa sổ.

Sau 24 năm kể từ ngày được nhận nuôi, Quân Long đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định.

Sau 24 năm kể từ ngày được nhận nuôi, Quân Long đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Anh giao tiền lương hằng tháng cho bà quản lý, mỗi ngày sau giờ làm đều trở về trò chuyện với ông bà, kiên nhẫn hướng dẫn hai cụ sử dụng điện thoại thông minh và chăm sóc họ như những người thân ruột thịt.

Trong khi đó, những người con ruột của cụ Chu được cho là vẫn chưa hoàn trả số tiền đã sử dụng và gần như không còn qua lại với cha mẹ.

Câu chuyện của cụ Chu và Quân Long khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù không có quan hệ huyết thống, tình yêu thương, sự hy sinh và lòng biết ơn đã gắn kết họ thành một gia đình thực sự. Sau hơn hai thập kỷ, việc làm xuất phát từ lòng trắc ẩn của cụ bà năm nào cuối cùng đã được đáp lại bằng sự hiếu thảo và đồng hành của người con trai không cùng dòng máu.