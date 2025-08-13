Một phường mới thành lập nhận nhiệm vụ quan trọng, mục tiêu phát triển sông Hồng thành "biểu tượng phát triển mới của Thủ đô"

Phường Hồng Hà là đơn vị hành chính mới, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp 12 phường khu vực bờ sông Hồng thuộc 5 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng và Long Biên.

Trong giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống chính trị và nhân dân phường Hồng Hà và các đơn vị trước khi sắp xếp quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; 13/17 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 76,5%). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giai đoạn 2025 - 2030, phường đề ra mục tiêu: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường; xây dựng Đảng bộ phường và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, liên thông, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ phường có trình độ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực bứt phá xây dựng phường Hồng Hà phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, với không gian điểm nhấn là đô thị ven sông góp phần quan trọng đưa Thành phố, đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng bộ phường bám sát, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy. Đặc biệt, cần gắn phát triển với 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội)

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhận mạnh, Hồng Hà là một phường mới thành lập, với quy mô diện tích, dân số lớn, nhiều nhiệm vụ mới; trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Ông đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Hồng Hà cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, có cách làm mới quyết liệt, khoa học, hiệu quả và gắn với các giải pháp cụ thể. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới tư duy, sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, quan tâm công tác đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, theo định hướng quy hoạch Thủ đô về phương án phát triển trục sông Hồng, để sông Hồng thực sự là trung tâm phát triển của Thủ đô với sự phân bố hài hòa các không gian sinh thái, không gian văn hóa, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị hiện đại hai bên bờ sông Hồng, góp phần tạo diện mạo mới của Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, với mục tiêu phát triển sông Hồng sẽ là "biểu tượng phát triển mới của Thủ đô", phường Hồng Hà cần rà soát hiện trạng, quy hoạch đồng bộ, bám sát Luật Thủ đô để định hướng phát triển lâu dài; thu hút đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên khu vực; khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội)

Song song đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị. Thực hiện cho được nội dung này cũng là để khắc phục hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép, xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, đất lấn chiếm.

Đồng thời, cần tập trung công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đột phá phát triển trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền số, công dân số, khu dân cư, tổ dân phố số.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…