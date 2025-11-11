Ảnh minh họa

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây cho biết ông đang xem xét khả năng miễn trừ lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga đối với Hungary nhằm giúp quốc gia Trung Âu không giáp biển này đảm bảo nguồn cung năng lượng, theo Fox News.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào cuối tuần qua, ông Trump cho biết Washington đang xem xét yêu cầu của Budapest. Đây là vấn đề liên quan đến việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Mỹ áp đặt vào tháng trước với hai tập đoàn dầu khí nhà nước của Nga là Rosneft và Lukoil.

“Chúng tôi đang xem xét điều này vì Hungary không dễ dàng khai thác dầu khí từ những khu vực khác. Họ không có lợi thế về biển, không có cảng. Họ đang gặp vấn đề khó khăn,” ông Trump nói trong buổi làm việc song phương có sự tham dự của Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng vào tháng 10 là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính quyền Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, nhằm gây sức ép buộc Moscow nhượng bộ trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Hungary – quốc gia phụ thuộc phần lớn vào dầu khí Nga được vận chuyển qua đường ống – từ lâu đã phản đối các biện pháp hạn chế năng lượng nghiêm ngặt đối với Moscow. Thủ tướng Orban nhiều lần gọi việc trừng phạt năng lượng Nga là “một sai lầm”, đồng thời khẳng định Hungary không thể tách rời hoàn toàn khỏi nguồn cung này.

“Nếu không có dầu và khí đốt từ Nga, giá năng lượng sẽ tăng vọt và gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng,” ông Orban phát biểu hồi tháng trước, nhấn mạnh rằng hệ thống đường ống dẫn năng lượng đến Hungary là thiết yếu đối với nền kinh tế nước này.

Ngoài vấn đề năng lượng và xung đột, cuộc gặp cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Washington và Budapest dưới thời chính quyền Trump. Ông chủ Nhà Trắng mô tả Thủ tướng Orban là “một nhà lãnh đạo vĩ đại” và ca ngợi chính sách nhập cư cứng rắn của ông, trong khi nhà lãnh đạo Hungary cảm ơn Trump vì đã khôi phục và cải thiện quan hệ song phương sau thời kỳ bị gián đoạn.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thời điểm hoặc khả năng thông qua đề xuất miễn trừ trừng phạt đối với Hungary.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2024, Hungary nhập khẩu 86% dầu và 74% khí đốt từ Nga, khiến nền kinh tế nước này cực kỳ dễ bị tổn thương nếu bị cắt nguồn cung. Một báo cáo của S&P cho biết, việc cấm hoàn toàn khí đốt Nga có thể khiến GDP Hungary giảm hơn 4%.

Theo Reuters﻿