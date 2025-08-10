Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quỹ ngoại vừa rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

10-08-2025 - 19:44 PM | Thị trường chứng khoán

Quỹ ngoại AFC VF Limited vừa bán ra 480.000 cổ phiếu HAX, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,09% xuống còn 4,64% và rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Quỹ ngoại đến từ Cayman Islands là AFC VF Limited vừa có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 5/8/2025, AFC VF Limited đã bán ra 480.000 cổ phiếu HAX. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 5,47 triệu cổ phiếu xuống còn 4,99 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,09% xuống còn 4,64% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Tạm tính giá cổ phiếu HAX theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 5/8/2025 là 15.450 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại AFC VF Limited đã thu về hơn 7,4 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Một quỹ ngoại vừa rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên quan đến cổ phiếu HAX, trước đó trong phiên giao dịch ngày 29/7/2025, quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) cũng đã bán ra 600.000 cổ phiếu HAX.

Sau giao dịch này, quỹ ngoại Phần Lan giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 11,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,1% xuống còn 10,54% vốn tại Haxaco.

Trong một diễn biến khác, mới đây Haxaco vừa thông báo việc đấu giá không thành công lô đất tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM (cũ) có tổng diện tích 6.282,6 m2.

Tổng giá chuyển nhượng lô đất không thấp hơn 1.130,8 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2.

Theo công bố từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đến hết 17h ngày 31/7/2025, không có khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền theo quy định.

Do đó, lô đất trên sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá vào 9h ngày 5/8/2025.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Haxaco ghi nhận 542,2 tỷ đồng giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên.

Được biết, khu đất nêu trên có diện tích ban đầu là 5.798,1 m2 thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T Tower của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân, được Haxaco mua lại từ năm 2022 với tổng giá trị chuyển nhượng tối đa là 470 tỷ đồng.

Mục đích Haxaco mua lại lô đất là để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Sau đó, tháng 11/2024, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua việc mua thêm phần đất liền kề có diện tích 484,5 m2 từ ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, với giá trị giao dịch là gần 72,7 tỷ đồng.


PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 11/8-15/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%, một ngân hàng lớn chi hơn 1.800 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 11/8-15/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%, một ngân hàng lớn chi hơn 1.800 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu

CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu Nổi bật

Lãnh đạo HSC muốn bán 500.000 cổ phiếu HCM

Lãnh đạo HSC muốn bán 500.000 cổ phiếu HCM

19:42 , 10/08/2025
Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

16:18 , 10/08/2025
Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán vào giai đoạn Ổn định và Tăng tốc, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán vào giai đoạn Ổn định và Tăng tốc, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn

12:55 , 10/08/2025
7 tháng nộp ngân sách Nhà nước 83.013 tỷ đồng, doanh nghiệp này kinh doanh gì mà "dữ" vậy?

7 tháng nộp ngân sách Nhà nước 83.013 tỷ đồng, doanh nghiệp này kinh doanh gì mà "dữ" vậy?

00:20 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên