Một quỹ ngoại vừa rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

Quỹ ngoại đến từ Cayman Islands là AFC VF Limited vừa có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 5/8/2025, AFC VF Limited đã bán ra 480.000 cổ phiếu HAX. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 5,47 triệu cổ phiếu xuống còn 4,99 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,09% xuống còn 4,64% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco.

Tạm tính giá cổ phiếu HAX theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 5/8/2025 là 15.450 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại AFC VF Limited đã thu về hơn 7,4 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Liên quan đến cổ phiếu HAX, trước đó trong phiên giao dịch ngày 29/7/2025, quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) cũng đã bán ra 600.000 cổ phiếu HAX.

Sau giao dịch này, quỹ ngoại Phần Lan giảm sở hữu cổ phiếu HAX từ hơn 11,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,1% xuống còn 10,54% vốn tại Haxaco.

Trong một diễn biến khác, mới đây Haxaco vừa thông báo việc đấu giá không thành công lô đất tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM (cũ) có tổng diện tích 6.282,6 m2.

Tổng giá chuyển nhượng lô đất không thấp hơn 1.130,8 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2.

Theo công bố từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đến hết 17h ngày 31/7/2025, không có khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền theo quy định.

Do đó, lô đất trên sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá vào 9h ngày 5/8/2025.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Haxaco ghi nhận 542,2 tỷ đồng giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên.

Được biết, khu đất nêu trên có diện tích ban đầu là 5.798,1 m2 thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T Tower của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân, được Haxaco mua lại từ năm 2022 với tổng giá trị chuyển nhượng tối đa là 470 tỷ đồng.

Mục đích Haxaco mua lại lô đất là để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Sau đó, tháng 11/2024, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua việc mua thêm phần đất liền kề có diện tích 484,5 m2 từ ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, với giá trị giao dịch là gần 72,7 tỷ đồng.



