Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quỹ thành viên của VinaCapital muốn mua 900.000 cổ phiếu KDH

04-10-2025 - 11:35 AM | Thị trường chứng khoán

Một quỹ thành viên của VinaCapital muốn mua 900.000 cổ phiếu KDH

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) vừa có văn bản thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE).

Theo đó, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 8/10/2025 dến ngày 6/11/2025.

Nếu giao dịch thành công, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ 616.410 cổ phiếu lên hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0549% lên 0,135% vốn tại Nhà Khang Điền.

Một quỹ thành viên của VinaCapital muốn mua 900.000 cổ phiếu KDH- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025, quỹ thuộc VinaCapital nêu trên mua vào không thành công 850.000 cổ phiếu đã đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, quỹ này vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0,0549% vốn tại Nhà Khang Điền như hiện tại.

Ở chiều ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 30/9/2025, một quỹ khác thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Limited đã bán ra thành công gần 9,3 triệu cổ phiếu KDH đã đăng ky trước đó.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 13,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 1,189% xuống còn 0,361% vốn tại Nhà Khang Điền.

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 30/9/2025 là 33.800 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ thuộc VinaCapital đã thu về gần 314,2 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần hơn 1.759,2 tỷ đồng, tăng 79,8% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 314,9 tỷ đồng, giảm 8,5%.

Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 31,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 496,8 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 31.254,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 23.007,4 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 11.546,2 tỷ đồng, tăng gần 242 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 9.142,4 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng nợ.

PV

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vinacapital

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các "cá voi" âm thầm gom hàng, Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử

Các "cá voi" âm thầm gom hàng, Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử Nổi bật

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Hơn 15 triệu cổ phiếu bất ngờ "nhận án" ngừng giao dịch, thị giá lập tức giảm sàn sau 3 phiên kịch trần liên tiếp

Hơn 15 triệu cổ phiếu bất ngờ "nhận án" ngừng giao dịch, thị giá lập tức giảm sàn sau 3 phiên kịch trần liên tiếp

00:31 , 04/10/2025
Không phải cú sập, đây mới là cách thị trường "bào mòn" tài khoản nhà đầu tư chứng khoán từng ngày

Không phải cú sập, đây mới là cách thị trường "bào mòn" tài khoản nhà đầu tư chứng khoán từng ngày

00:26 , 04/10/2025
Sàn HOSE sắp đón một “tân binh” 5 tỷ USD

Sàn HOSE sắp đón một “tân binh” 5 tỷ USD

00:24 , 04/10/2025
Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình

00:11 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên