Một quỹ thành viên của VinaCapital muốn mua 900.000 cổ phiếu KDH

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) vừa có văn bản thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE).

Theo đó, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 8/10/2025 dến ngày 6/11/2025.

Nếu giao dịch thành công, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ 616.410 cổ phiếu lên hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0549% lên 0,135% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ảnh minh họa

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025, quỹ thuộc VinaCapital nêu trên mua vào không thành công 850.000 cổ phiếu đã đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, quỹ này vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0,0549% vốn tại Nhà Khang Điền như hiện tại.

Ở chiều ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 30/9/2025, một quỹ khác thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Limited đã bán ra thành công gần 9,3 triệu cổ phiếu KDH đã đăng ky trước đó.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 13,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 1,189% xuống còn 0,361% vốn tại Nhà Khang Điền.

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 30/9/2025 là 33.800 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ thuộc VinaCapital đã thu về gần 314,2 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần hơn 1.759,2 tỷ đồng, tăng 79,8% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 314,9 tỷ đồng, giảm 8,5%.

Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 31,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 496,8 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 31.254,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 23.007,4 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 11.546,2 tỷ đồng, tăng gần 242 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 9.142,4 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng nợ.

PV