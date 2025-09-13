Một startup từng được định giá 1,1 tỷ USD vừa đóng cửa, phá sản chỉ sau 7 tháng khiến giới khởi nghiệp choáng váng

Tháng 1 năm nay, nhân viên Flip vẫn đang trong trạng thái tràn đầy hứng khởi.

Ứng dụng được tung hô có thể thách thức TikTok này khi ấy vừa lọt vào top 5 trên App Store của Apple. Theo dữ liệu của Sensor Tower, số lượt tải tăng vọt 855% so với tháng trước đó, được thúc đẩy bởi khả năng TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ.

Đây rõ ràng là kịch bản trong mơ đối với một ứng dụng đã gọi vốn hơn 230 triệu USD, được định giá khoảng 1,1 tỷ USD, với lời hứa tái định nghĩa mua sắm xã hội thông qua sự kết hợp giữa đánh giá sản phẩm và video giải trí.

Ngay cả khi CEO Noor Agha của Flip phải sơ tán khỏi nhà ở Los Angeles vì cháy rừng, ông và COO Eduardo Vivas vẫn lạc quan trong cuộc phỏng vấn ngày 15/1. “Được làm việc trong ngành này, trong bối cảnh mọi thứ thay đổi nhanh chóng, thực sự rất phấn khích”, Vivas nói.

Bảy tháng sau, Flip sụp đổ.

TỪ TĂNG TỐC TỚI VỠ VỤN

Chỉ vài ngày sau cuộc phỏng vấn đó, Tổng thống Donald Trump tạm dừng lệnh cấm TikTok. Flip lao vào duy trì đà tăng trưởng, chi mạnh cho quảng cáo và tung quỹ cổ phần trị giá 100 triệu USD để thu hút nhà sáng tạo. Nhưng khi TikTok không bị cấm, “cơn sốt” quanh Flip nhanh chóng nguội lạnh.

Tình hình xấu đi nhanh chóng. Tháng 4, thuế quan của ông Trump khiến chi phí tăng với nhiều nhà cung cấp. Flip cắt giảm nhân sự và bắt đầu dọn trụ sở ở LA. Tháng 5, công ty nhận thông báo trục xuất khỏi kho hàng. Đến tháng 6, ứng dụng rớt khỏi top 100 App Store Mỹ; chỉ vài tuần sau, phần lớn nhân viên bị sa thải không có trợ cấp. Đến cuối tháng 8, ứng dụng đóng cửa.

Nhiều nhân viên bất ngờ trước tốc độ sụp đổ. “Tôi đã sốc khi chứng kiến đợt sa thải cuối cùng và cách mọi thứ tan biến nhanh đến vậy”, một cựu nhân viên nói. “Cách đó không lâu, chúng tôi vẫn bàn về những viễn cảnh rất lạc quan”.

Câu chuyện của Flip cho thấy khó khăn mà startup tiêu dùng phải đối mặt khi cạnh tranh với TikTok, Meta hay Google. Công ty chi hàng triệu USD để thu hút nhà sáng tạo và người dùng mới, nhưng thật khó khi Big Tech có hàng tỷ người dùng và nguồn lực khổng lồ.

“Xây dựng một mạng xã hội hoàn chỉnh từ đầu thực sự điên rồ”, Agha thừa nhận.

Hơn nữa, kết hợp video xã hội với thương mại ở Mỹ không dễ. TikTok Shop vẫn loay hoay, Meta đã rút bớt đầu tư thương mại điện tử, và Amazon cũng khai tử feed Inspire giống TikTok.

Agha, sinh ra ở Iraq, cùng Jonathan Ellman sáng lập Flip năm 2019. Ban đầu, ý tưởng là mạng xã hội “thử trước khi mua” – người dùng nhận quần áo, chụp ảnh mặc thử và để cộng đồng bình chọn.

Đến năm 2021, Flip chuyển sang đánh giá sản phẩm và video mua sắm trực tiếp, gọi vốn 28 triệu USD Series A. Nhà đầu tư khi đó tin Flip có thể “cách mạng hóa mua sắm xã hội ở Mỹ giống Trung Quốc”.

Tháng 12/2021, Flip tung chương trình dành cho nhà sáng tạo, trả hoa hồng trên doanh số. Những ngôi sao mạng xã hội như Patrick Starrr, Hyram Yarbro và Addison Rae tham gia.

Nửa đầu 2022, người dùng tăng 500%, Flip gọi vốn thành công 60 triệu USD Series B, nâng định giá lên 500 triệu USD, và chuyển vào văn phòng mới ba tầng tại El Segundo, LA. Bên trong, startup này mang đầy “chất Silicon Valley”: Cà phê miễn phí, đồ ăn nhẹ, nhạc sôi động – thậm chí có cả trampoline.

“Không khí lúc nào cũng năng lượng cao”, một cựu nhân viên kể lại.

Năm 2023, Flip chi mạnh cho chiến dịch giới thiệu, tặng tín dụng in-app trên 100 USD cho người dùng mới. Đầu 2024, Flip gọi vốn 144 triệu USD, nâng định giá lên 1,1 tỷ USD, đồng thời mua lại Curated với giá 330 triệu USD bằng cổ phiếu. Eduardo Vivas, CEO Curated, trở thành COO của Flip.

Flip còn ra mắt mục Clips (video không liên quan mua sắm) để đa dạng hóa nội dung, vì “một feed không thể chỉ có nội dung mua sắm”, Vivas nói.

Được hưởng lợi từ nguy cơ cấm TikTok, lượt tải Flip tăng mạnh. Nội bộ công ty tin rằng đây là bước ngoặt. Flip cũng hứa rót 100 triệu USD vào quỹ hỗ trợ nhà sáng tạo, trả hoa hồng tới 100.000 USD.

Nhưng chi phí thu hút và giữ chân người dùng quá cao, trong khi lệnh cấm TikTok bị trì hoãn liên tiếp, khiến Flip mất lợi thế.

KẾT THÚC GIẤC MƠ

Tháng trước, Flip thông báo trên website rằng sứ mệnh xây dựng “một nền tảng xã hội nơi ai cũng có tiếng nói” đã kết thúc. Công ty cho biết từng đạt 16,5 triệu người dùng, 5 tỷ lượt xem video, trả 13,4 triệu USD cho nhà sáng tạo và mang về 375 triệu USD doanh số cho thương hiệu.

Một số đối tác bất ngờ trước việc đóng cửa, như Haak Wear (bán mũ), thừa nhận cú sốc và nhấn mạnh “sự cần thiết phải có nhiều kênh tiếp cận cộng đồng”.

Năm cựu nhân viên Flip cho biết họ không hề được thông báo rõ tình hình kinh doanh.

“Không bất ngờ khi ứng dụng sụp đổ, nhưng mô hình kiếm tiền của họ không hợp lý so với mức chi trả cho nhà sáng tạo”, một thành viên quỹ nhà sáng tạo nói.

Ngay cả khi lượt tải tăng chóng mặt hồi tháng 1, Agha vẫn thừa nhận: “Kết hợp mạng xã hội với thương mại ở Mỹ thực sự khó khủng khiếp. Việc đó gần như giết chết chúng tôi cả nghìn lần”.

Theo: BI