Một sự kiện khiến tín đồ yêu mùi hương cao cấp “đứng ngồi không yên”, quy tụ dàn sao Anh Tú Atus, Quỳnh Anh Shyn tại khách sạn dát vàng ở Hà Nội

Nhằm đánh dấu sự trở lại của Millésime Impérial, The House of Creed và nhà phân phối độc quyền AH Perfumes tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm cùng trải nghiệm đẳng cấp tại khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Golden Lake Hanoi, nơi khách mời được hòa mình vào một không gian mang tinh thần đương đại, thời thượng và đầy sáng tạo.

Sự kiện mang đến trải nghiệm giao thoa giữa mùi hương, nghệ thuật pha chế và âm nhạc. Bartender Quốc Việt (Cris) thiết kế riêng 3 loại cocktail để tôn vinh từng tầng hương đặc trưng của Millésime Impérial, mang đến những trải nghiệm vị giác song hành cùng hương thơm.

Không gian trải nghiệm nước hoa đẳng cấp tại sự kiện

Không chỉ có mùi hương và vị giác, âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng tạo nên tổng thể trải nghiệm khi mang nhịp điệu hòa quyện vào hương thơm. Sự góp mặt của rapper Low G cùng DJ ABG Tina khuấy đảo không khí sôi động cùng không gian tinh tế, nơi thời trang, âm nhạc và nghệ thuật hòa làm một.

Sự kiện quy tụ dàn khách mời tên tuổi như diễn viên/ca sĩ Anh Tú, diễn viên/người mẫu Quỳnh Anh Shyn, rapper LowG, người mẫu Phí Phương Anh… cùng đại diện thương hiệu The House of Creed, AH Perfumes, các đối tác và đơn vị truyền thông.

Với cảm hứng từ vòng tuần hoàn của mặt trời, Millésime Impérial là biểu tượng của ánh sáng và sự chuyển động không ngừng. Được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Richard Foster, chiến dịch lần này mang đến một khung cảnh mê hoặc, nơi ánh sáng vàng rực len lỏi qua những đường nét uyển chuyển, tạo nên một không gian giao thoa giữa thực và ảo.

Lấy hình tượng Icarus hiện đại làm trung tâm, chiến dịch tôn vinh vẻ đẹp của ánh sáng thông qua nghệ thuật sắp đặt, với cảm hứng từ những nghệ sĩ danh tiếng như James Turrell và Olafur Eliasson.

Một mê cung vàng tràn ngập tia sáng thiên thể, những bóng đổ đậm chất điện ảnh, làn sương nhẹ len lỏi trong không gian – tất cả tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc. Trong đó, vũ công đương đại Joshua Jason và biên đạo Katya Bourvis đã khắc họa dòng chảy của thời gian qua từng động tác, gợi lên sự chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa hiện đại và vĩnh cửu.

Millésime Impérial với thiết kế chai vàng mang tính biểu tượng, không chỉ là một hương thơm, mà còn là tuyên ngôn về phong cách – rạng rỡ, thanh lịch và tràn đầy sức sống. Hương cam bergamot, lý chua đen và lá violet mang đến sự sảng khoái, hòa quyện hoàn hảo với hoa diên vĩ và nốt hương biển mặn mà, kết thúc với nền gỗ tuyết tùng, đàn hương và xạ hương tinh tế.

Dòng nước hoa này là sự kết tinh của ánh sáng – tươi mát, thanh lịch và đầy cuốn hút. Hương thơm Millésime Impérial lấp lánh như những dải sáng phản chiếu trên bề mặt vàng óng, tỏa ra sức hút hiện đại và sang trọng. Từng tầng hương đan xen như những tia sáng len lỏi qua bóng hình chuyển động, tạo nên một cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ.

Millésime Impérial được phân phối chính hãng bởi công ty AH Perfumes.