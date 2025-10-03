Một Tập đoàn bất động sản kín tiếng đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng 5.500 tỷ ở Sa Pa

Thông tin trên báo Lào Cai, ngày 1/10, tại phường Sa Pa, Tập đoàn Alphanam tổ chức Lễ động thổ và khởi công tổ hợp dự án khách sạn và căn hộ cao cấp, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp nằm trong Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa có tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Với quy mô lớn, dự án khách sạn Courtyard by Marriott Sa Pa sẽ cung cấp 316 phòng khách sạn, 192 phòng căn hộ và 9 bungalow; dự án khu căn hộ Apartments by Marriott Bonvoy Sapa có quy mô 354 căn hộ hạng sang cùng 18 căn townhouse. ﻿

﻿Trước đó, tháng 7 vừa qua, tập đoàn Alphanam đã khởi công 2 dự án với tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng là Sofitel Sapa Hotel & Residences và dự án Holiday Inn Resort Sapa.

Toàn cảnh dự án Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tập đoàn Alphanam do ông Nguyễn Tuấn Hải thành lập năm 1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện. Alphanam hiện hoạt động đa lĩnh vực từ bất động sản, sản xuất đến dịch vụ, quản lý khách sạn và du lịch. Doanh nghiệp này đang phát triển nhiều dự án đô thị, nghỉ dưỡng, căn hộ tại các tỉnh, thành Việt Nam.

Alphanam xác định Đầu tư bất động sản, Quản lý khách sạn và dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm với trên 50 dự án, quỹ đất hơn 5.000 ha được triển khai trên cả nước. ﻿

Đáng chú ý, liên danh liên quan đến tập đoàn từng trúng thầu sơ tuyển dự án Khu đô thị Mường Hoa (Sa Pa, Lào Cai) năm 2018; đề xuất khách sạn 4 sao tại Lai Châu (2019); ra mắt Altara Residences Quy Nhơn (2019); khảo sát khu du lịch sinh thái tại Kon Tum (2020).



Tháng 12/2024, liên danh CTCP Đông Á Golden Square - CTCP Foodinco Quy Nhơn (thuộc Alphanam) cũng đã khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai với tổng vốn 2.085 tỷ đồng, xây dựng 4 tòa nhà cao 18-23 tầng. ﻿

Sự đầu tư đồng bộ, hiệu quả về công nghệ sản xuất giúp các sản phẩm thang máy ALPEC, FUJIALPHA của Alphanam đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, đồng thời xuất khẩu tới các nước Trung Đông, châu Phi, châu Á – Thái Bình Dương…