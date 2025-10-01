Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực bất ngờ tung gần 300 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tháng

01-10-2025 - 17:33 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 285 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 1/10 tương đối ảm đạm với thanh khoản thấp. Chỉ số chính dần phục hồi sau áp lực bán ngắn hạn. Đóng cửa, VN-Index tăng 3,35 điểm (+0,20%) lên mức 1.665,05 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.800 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Một thế lực bất ngờ tung gần 300 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tháng- Ảnh 1.

Cụ thể, VNM và VHM được mua ròng với giá trị lần lượt là 88 tỷ và 80 tỷ đồng. Theo sau là HDB (32 tỷ), VPB (31 tỷ), ACB (30 tỷ), VRE (25 tỷ), MSN (17 tỷ), FRT (15 tỷ), HPG (13 tỷ) và MWG (10 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -33 tỷ đồng, tiếp theo là PVT (-16 tỷ), DIG (-14 tỷ), GEX (-9 tỷ) và FUEVFVND (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-5 tỷ), SHB (-5 tỷ), DXG (-4 tỷ), VCB (-3 tỷ) và E1VFVN30 (-3 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

