Một thế lực bất ngờ tung gần 300 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tháng

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 1/10 tương đối ảm đạm với thanh khoản thấp. Chỉ số chính dần phục hồi sau áp lực bán ngắn hạn. Đóng cửa, VN-Index tăng 3,35 điểm (+0,20%) lên mức 1.665,05 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.800 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 285 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VNM và VHM được mua ròng với giá trị lần lượt là 88 tỷ và 80 tỷ đồng. Theo sau là HDB (32 tỷ), VPB (31 tỷ), ACB (30 tỷ), VRE (25 tỷ), MSN (17 tỷ), FRT (15 tỷ), HPG (13 tỷ) và MWG (10 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -33 tỷ đồng, tiếp theo là PVT (-16 tỷ), DIG (-14 tỷ), GEX (-9 tỷ) và FUEVFVND (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-5 tỷ), SHB (-5 tỷ), DXG (-4 tỷ), VCB (-3 tỷ) và E1VFVN30 (-3 tỷ đồng).