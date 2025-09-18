Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực bất ngờ tung gần 800 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên 18/9

18-09-2025 - 17:54 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK đẩy mạnh mua ròng 769 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên 18/9 trong sắc xanh sau thông tin FED giảm lãi suất. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh thanh khoản thấp, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên. Chỉ số phục hồi về cuối phiên, đóng cửa giảm 5,79 điểm (-0,35%) về mức 1.665,18 điểm. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh 1.678 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Một thế lực bất ngờ tung gần 800 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên 18/9- Ảnh 1.

Cụ thể, GEE được mua ròng áp đảo với giá trị 334 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là HPG (86 tỷ), MWG (72 tỷ), ACB (53 tỷ), VIC (38 tỷ), MSN (38 tỷ), SHB (32 tỷ), TCB (25 tỷ), VSC (21 tỷ) và TPB (19 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại PC1 với giá trị -77 tỷ đồng, tiếp theo là DBC (-25 tỷ), MBB (-16 tỷ), FUEVFVND (-10 tỷ) và CII (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PVD (-5 tỷ), FPT (-5 tỷ), VPB (-4 tỷ), E1VFVN30 (-3 tỷ) và SSB (-1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

