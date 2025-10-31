Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực bất ngờ tung hơn 1.100 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần 31/10

31-10-2025 - 20:51 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh bất ngờ mua ròng 1.107 tỷ đồng trên HOSE.

Một thế lực bất ngờ tung hơn 1.100 tỷ

Trong phiên giao dịch cuối tuần 31/10, thị trường mở cửa chịu lực bán áp đảo và lui về vùng 1.650 điểm. Diễn biến điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và Vingroup là điểm trừ chính gây áp lực lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, một số nhóm midcap như dầu khí và đầu tư công ghi nhận sự tham gia đáng chú ý của dòng tiền. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.639,65 điểm, giảm 29,92 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm này tiếp đà bán ròng 510 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh bất ngờ mua ròng 1.107 tỷ đồng trên HOSE.

Một thế lực bất ngờ tung hơn 1.100 tỷ

Cụ thể, FPT được mua ròng áp đảo với 600 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VHM đứng thứ hai với 65 tỷ đồng, theo sau là KDH (62 tỷ), VRE (55 tỷ), MWG (40 tỷ), PNJ (38 tỷ), ACB (34 tỷ), TCB (28 tỷ), HPG (28 tỷ) và STB (22 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại GMD với giá trị -21 tỷ đồng, tiếp theo là DGC (-17 tỷ), LPB (-15 tỷ), VCG (-8 tỷ) và FRT (-4 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-4 tỷ), VJC (-4 tỷ), VIB (-3 tỷ), VHC (-2 tỷ) và E1VFVN30 (-2 tỷ đồng).

Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

