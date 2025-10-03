Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực tung gần 700 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

03-10-2025 - 23:54 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà mua ròng 638 tỷ đồng trên HOSE.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ dưới áp lực bán đến từ cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index lùi về gần mốc 1.640 điểm trước khi lực cầu quay trở lại giúp chỉ số chung nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Mặc dù vậy, sắc xanh không thể duy trì được lâu, VN-Index đóng cửa tại 1.645,82 điểm, giảm 6,89 điểm, tương đương 0,42%. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.311 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, MWG và VIC được mua ròng với giá trị lần lượt là 143 tỷ và 80 tỷ đồng. Theo sau là VPB (78 tỷ), STB (71 tỷ), FPT (63 tỷ), MBB (53 tỷ), VHM (41 tỷ), CTG (33 tỷ), LPB (28 tỷ) và ACB (26 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -105 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-32 tỷ), PLX (-29 tỷ), FUEVFVND (-20 tỷ) và NVL (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HSG (-3 tỷ), FUETCC50 (-3 tỷ), DCM (-1 tỷ), DSE (-1 tỷ) và SJS (-1 tỷ đồng).

