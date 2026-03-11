Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực tung hơn nửa nghìn tỷ gom cổ phiếu Việt trong phiên thị trường tăng 51 điểm

11-03-2026 - 18:36 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 522 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục phục hồi sau phiên giao dịch giảm sốc với thanh khoản giảm, phần lớn do lực cung giá thấp đã giảm và các nhóm mã luân phiên phục hồi. Thị trường tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện hơn. Kết phiên VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,08%) lên mức 1.728,34 điểm.

Cụ thể, VIB và KDH được mua ròng với giá trị lần lượt là 91 tỷ và 78 tỷ đồng. Theo sau là TCH (70 tỷ), SSI (57 tỷ), MSN (56 tỷ), GEL (52 tỷ), TCB (36 tỷ), VPB (32 tỷ), VIX (25 tỷ) và STB (24 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -90 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-32 tỷ), E1VFVN30 (-25 tỷ), CTG (-7 tỷ) và DBC (-5 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HT1 (-5 tỷ), TPB (-4 tỷ), VHC (-3 tỷ), CMG (-3 tỷ) và GMD (-3 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

