Dương Ngọc | 06-05-2026 - 10:48 AM | Thị trường chứng khoán

Một thế lực "tung tiền" gom hàng chục tấn bạc

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý bất ngờ “gom” mạnh 22,5 tấn bạc trong phiên 5/5, chấm dứt chuỗi 4 phiên bán ròng liên tục. Như vậy, quỹ SLV hiện đang nắm giữ gần 15.060 tấn bạc, tương đương quy mô khoảng 36,6 tỷ USD.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc giao ngay sau khi về vùng thấp nhất 1 tháng 71 USD/oz phiên cuối tháng 4 đang cân bằng trở lại. Sáng 6/5, giá bạc đang giao dịch quanh mốc 75 USD/oz, tương ứng tăng mạnh gần 4% so với phiên trước đó.

Tâm điểm chú ý toàn cầu vẫn là cuộc xung đột Mỹ-Iran và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz. Giá dầu giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao khi thị trường phản ứng với những căng thẳng mới liên quan đến lực lượng Mỹ và Iran, vụ cháy tại trung tâm dầu mỏ Fujairah của UAE, và sự bất ổn kéo dài xung quanh dòng chảy năng lượng trong khu vực.

Tình hình này tạo ra ảnh hưởng trái chiều đối với kim loại quý: rủi ro địa chính trị hỗ trợ giá vàng và bạc, nhưng cú sốc giá dầu đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát và gây áp lực lên các tài sản không sinh lời thông qua kỳ vọng lãi suất cao hơn.

Các tổ chức quốc tế nhìn chung vẫn duy trì quan điểm tích cực với bạc trong năm 2026, dù mức độ lạc quan đã thận trọng hơn sau nhịp tăng nóng và điều chỉnh mạnh vừa qua. Reuters cho biết dự báo trung bình của các chuyên gia hiện ở quanh 78 USD/ounce, trong khi J.P. Morgan đưa ra mức 81 USD/ounce.

Động lực hỗ trợ chính đến từ trạng thái thâm hụt cung – cầu kéo dài, nhu cầu đầu tư vật chất tăng trở lại và vai trò trú ẩn của kim loại quý trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nợ công và chính sách tiền tệ còn nhiều biến động. Tuy nhiên, các báo cáo cũng nhấn mạnh rủi ro biến động cao, đặc biệt khi giá bạc từng tăng rất mạnh rồi điều chỉnh sâu trong những tháng đầu năm.

Hàng tỷ USD chuẩn bị đổ bộ, Việt Nam chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 6

10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 "tăng bằng lần", có khoản lãi đột biến gần 2.000%

Xếp dỡ Hải An chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

11:35 , 06/05/2026
Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam đổi tên

11:30 , 06/05/2026
Novaland bất ngờ được "giải cứu"

11:27 , 06/05/2026
Người phụ nữ ở Thanh Trì sập bẫy "lãi ảo" tiền tỷ, Công an Hà Nội phát cảnh báo

11:17 , 06/05/2026

