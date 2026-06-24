Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thế lực vừa mạnh tay "xả" hơn 80 tấn bạc

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa mạnh tay "xả" hơn 80 tấn bạc

Động thái “xả hàng” của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều bán ròng mạnh tay khoảng 82 tấn bạc trong phiên 23/6 sau 2 phiên mua ròng trước đó. Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ giảm về 14.940 tấn.

Động thái “xả hàng” của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Chốt phiên 23/6, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) giảm tới 5,4% về vùng 61,5 USD/ounce, thấp nhất từ hồi giữa tháng 12/2025.

Một thế lực vừa mạnh tay "xả" hơn 80 tấn bạc- Ảnh 1.

Một thế lực vừa mạnh tay "xả" hơn 80 tấn bạc- Ảnh 2.

Có thể thấy, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay để chống lạm phát đã đẩy đồng USD lên mức cao nhất hơn 1 năm, qua đó gây áp lực mất giá lên vàng và bạc, tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD. Thậm chí, Deutsche Bank đã điều chỉnh giá mục tiêu của vàng trong quý 3 về 4.300 USD/oz trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất, cho rằng nếu Fed tăng lãi suất 3-4 lần, giá vàng có thể giảm về 3.800 USD/oz.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức 73,58 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 77,47 USD. Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều so với các đồng tiền chính. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức giữa 4%, và chưa có mức giao dịch trong ngày được xác nhận.

Bài kiểm tra vĩ mô tiếp theo đối với kim loại là báo cáo lạm phát PCE tháng 5 vào cuối tuần này. Trong bối cảnh hiện tại, chỉ số lạm phát lõi ổn định sẽ củng cố tín hiệu "lãi suất cao kéo dài" của Fed và tiếp tục gây áp lực lên vàng và bạc, trong khi chỉ số yếu hơn sẽ kiểm tra xem giá dầu thấp hơn có thể dẫn đến kỳ vọng lãi suất thực thấp hơn hay không.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $66 đến $66,57. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức $61,54, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở $60 và sau đó là $58.﻿

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Room ngoại trong VN30: Nơi cạn kiệt, chỗ thênh thang

Room ngoại trong VN30: Nơi cạn kiệt, chỗ thênh thang Nổi bật

Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp "dốc hầu bao" chi hàng trăm tỷ trả cổ tức

Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp "dốc hầu bao" chi hàng trăm tỷ trả cổ tức Nổi bật

Quỹ vàng khổng lồ đảo chiều "xả hàng" giữa lúc giá lao dốc

Quỹ vàng khổng lồ đảo chiều "xả hàng" giữa lúc giá lao dốc

08:26 , 24/06/2026
Chính thức: MSCI công bố kết quả phân hạng thị trường

Chính thức: MSCI công bố kết quả phân hạng thị trường

08:24 , 24/06/2026
Tin vui của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại quốc gia đông dân nhất TG, nhiều người dân trực tiếp hưởng lợi

Tin vui của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại quốc gia đông dân nhất TG, nhiều người dân trực tiếp hưởng lợi

00:10 , 24/06/2026
Một "đại gia" có thể trả cổ tức 15.500 đồng/cp, lợi suất vượt gửi tiết kiệm ngân hàng

Một "đại gia" có thể trả cổ tức 15.500 đồng/cp, lợi suất vượt gửi tiết kiệm ngân hàng

00:08 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên