Một thế lực vừa mạnh tay "xả" hơn 80 tấn bạc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều bán ròng mạnh tay khoảng 82 tấn bạc trong phiên 23/6 sau 2 phiên mua ròng trước đó. Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ giảm về 14.940 tấn.

Động thái “xả hàng” của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Chốt phiên 23/6, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) giảm tới 5,4% về vùng 61,5 USD/ounce, thấp nhất từ hồi giữa tháng 12/2025.

Có thể thấy, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay để chống lạm phát đã đẩy đồng USD lên mức cao nhất hơn 1 năm, qua đó gây áp lực mất giá lên vàng và bạc, tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD. Thậm chí, Deutsche Bank đã điều chỉnh giá mục tiêu của vàng trong quý 3 về 4.300 USD/oz trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất, cho rằng nếu Fed tăng lãi suất 3-4 lần, giá vàng có thể giảm về 3.800 USD/oz.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức 73,58 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 77,47 USD. Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều so với các đồng tiền chính. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức giữa 4%, và chưa có mức giao dịch trong ngày được xác nhận.

Bài kiểm tra vĩ mô tiếp theo đối với kim loại là báo cáo lạm phát PCE tháng 5 vào cuối tuần này. Trong bối cảnh hiện tại, chỉ số lạm phát lõi ổn định sẽ củng cố tín hiệu "lãi suất cao kéo dài" của Fed và tiếp tục gây áp lực lên vàng và bạc, trong khi chỉ số yếu hơn sẽ kiểm tra xem giá dầu thấp hơn có thể dẫn đến kỳ vọng lãi suất thực thấp hơn hay không.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $66 đến $66,57. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức $61,54, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở $60 và sau đó là $58.﻿