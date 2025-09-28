Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một tính năng mới trên Zalo mà người dùng cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

28-09-2025 - 08:19 AM

Đây là một trong những cập nhật đáng chú ý của Zalo trong thời gian gần đây.

Zalo đã ra mắt tính năng “Trợ lý công dân số” nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. “Trợ lý công dân số” là tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ người dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính. Công cụ này hoạt động 24/7, có thể tự động giải đáp, tư vấn và hướng dẫn chi tiết các quy trình pháp lý, giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Thay vì phải mất công tra cứu qua nhiều kênh khác nhau, người dùng chỉ cần nhập câu hỏi trực tiếp trên Zalo, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa ra câu trả lời chính xác, nhanh chóng, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Để thực hiện, người dùng làm theo các bước sau đây:

Bước 1 : Đăng nhập ứng dụng Zalo, chọn mục "Khám phá".

Bước 2: Chọn "Trợ lý Công Dân Số".

Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ hỏi đáp đa chủ đề về pháp lý và thủ tục hành chính.

Bước 3: Nhập câu hỏi hoặc chọn những câu hỏi gợi ý.

Ứng dụng này còn triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với nhiều hoạt động mang tính sáng tạo.

Theo đó, người dùng có thể tạo ảnh đại diện yêu nước bằng công nghệ AI, biến bức ảnh cá nhân thành avatar mặc áo cờ đỏ sao vàng theo phong cách chân thực hoặc hoạt hình.

Ngoài ra, Zalo cũng giới thiệu bộ 15 giao diện “Tự hào Việt Nam” lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc, cảnh sắc thiên nhiên và nét văn hóa dân tộc, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi diện mạo trang cá nhân và màn hình cuộc gọi.

Người dùng lưu ý hãy đảm bảo cập nhật Zalo ở phiên bản mới nhất để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích.

