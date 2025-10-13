MSB - “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Thương hiệu truyền cảm hứng”

Đây là giải thưởng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 18 năm thực hiện đánh giá chuyên nghiệp, được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong hoạt động sáng tạo sản phẩm – dịch vụ, phát triển kinh doanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định MSB là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam mà còn thể hiện vị thế vững mạnh của ngân hàng trên bản đồ tài chính khu vực.

Giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á" và "Thương hiệu truyền cảm hứng" là hai hạng mục quan trọng của APEA 2025. MSB đã xuất sắc giành những giải thưởng này nhờ chuỗi điểm nhấn trong các lĩnh vực quan trọng như kết quả hoạt động, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cam kết trách nhiệm xã hội.

Bà Đào Thị Thơm – Phó Giám đốc Truyền thông & Marketing MSB nhận giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" (Ảnh: BTC)

Theo đó, với nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, MSB ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của MSB đạt gần 320.200 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.903 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2023, phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Hiện MSB sở hữu mạng lưới rộng khắp với 260 chi nhánh, phòng giao dịch; kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ và phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân, 1000 khách hàng doanh nghiệp.

Để đạt được kết quả trên, sự đổi mới công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng. Các sáng kiến như Cho vay doanh nghiệp siêu tốc, phát hành thẻ tín dụng bằng AI hay dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi, phát triển nền tảng ngân hàng tương tác, ứng dụng công nghệ tiếp thị…đã giúp ngân hàng giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tăng cường bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Nhờ những đổi mới này, MSB đã cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường mức độ tương tác với khách hàng, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khách hàng đối với các kênh số và sản phẩm dịch vụ của MSB cũng là minh chứng rõ ràng cho thành công này. Trong hai năm gần đây, tỷ lệ khách hàng sẵn sàng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của MSB đã tăng 25%. Điểm hài lòng khách hàng (CSAT) cũng đạt 80,2/100, phản ánh mức độ tin tưởng và sự hài lòng cao của khách hàng đối với những trải nghiệm số mà MSB mang lại.

Với nội bộ, MSB đặc biệt chú trọng đến việc phát triển con người, coi đây là yếu tố then chốt trong việc tạo dựng tương lai bền vững. Được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" – nhóm doanh nghiệp lớn cùng tầm nhìn "Ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ", MSB mong muốn tạo ra một nơi làm việc lý tưởng với sự cam kết về các giá trị nhân văn, coi trọng gắn kết và thúc đẩy tiềm năng nhân sự. Chính sách bình đẳng giới và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp là một trong những yếu tố then chốt giúp MSB thu hút và giữ chân những nhân tài xuất sắc. Các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục được triển khai, đảm bảo đội ngũ nhân viên luôn được trang bị những kỹ năng cần thiết, tạo nên lực lượng lao động chất lượng cao đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng.

Bên cạnh đó, MSB còn cam kết mạnh mẽ với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. MSB đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của địa phương nơi ngân hàng hoạt động, qua đó góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Không chỉ vinh dự nhận hai giải thưởng tại APEA 2025, Gần đây, hồi cuối tháng 9, tại lễ trao giải Vietnam Outstanding Banking Awards 2025 (Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã vinh dự giành danh hiệu "Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu". MSB được vinh danh dựa trên sự thuận ích (thuận tiện và lợi ích hài hòa) của hai sản phẩm nổi bật: Hệ thống giao dịch ngoại tệ FX Dealing và Vay thế chấp linh hoạt online M-Flex, thể hiện rõ nét khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó cải thiện trải nghiệm khách hàng vượt trội. Danh hiệu này một lần nữa khẳng định cam kết của MSB trong việc sáng tạo các giải pháp tài chính, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Những thành tựu mà MSB đạt được là minh chứng rõ ràng cho giải pháp sáng tạo, chiến lược phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng. Với những nỗ lực không ngừng, MSB đang khẳng định vị thế của mình là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và đang trên hành trình vươn tầm tại khu vực.