MST chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư trong nước

Công ty CP Đầu tư MST (MCK: MST) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán vào 24/11/2025, MST đã phân phối 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán cho 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước.

Với giá bán bình quân là 10.000 đồng/cổ phiếu; MST thu về 300 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Được biết, cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu MST. Nguồn: MST

Phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 (tháng 5/2025) thông qua.

Theo phương án trình cổ đông, MST dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để cơ cấu lại khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể, trả nợ các khoản vay theo các hợp đồng hạn mức thấu chi và hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà theo các Hợp đồng tín dụng giữa BIDV chi nhánh Thái Hà và MST.

Trước đó, đầu tháng 11/2025, HĐQT MST cũng đã thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)– Chi nhánh Hà Đông với số tiền tối đa là 300 tỷ đồng.

Mục đích vay vốn là để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT MST cũng đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm là các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của pháp luật và của SHB.

Trong năm 2025, MST lên kế hoạch tổng doanh thu 2.118,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 68,22 tỷ đồng; lần lượt tăng 166% và 398% so với thực hiện năm 2024.