Mua căn biệt thự 150m2 với giá 25 tỷ đồng, chủ nhà tiết lộ: Sau 6 năm, giá tăng gấp 4 lần chạm ngưỡng 100 tỷ đồng

Năm 2019, chị Phương quyết định xuống tiền mua lại một căn biệt thự tại khu đô thị Vinhomes Green Bay (Mễ Trì, Hà Nội) có diện tích 150m2 với giá 25 tỷ đồng, tương đương khoảng 166 triệu đồng/m2. Trước đó, giá gốc của căn này chỉ khoảng 19 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện nội thất, chị chuyển về sinh sống từ năm 2020.

Chị Phương nhớ lại, khi ký hợp đồng mua, nhiều bạn bè lắc đầu vì cho rằng mức giá quá "chát", khó còn dư địa tăng giá. Thế nhưng chỉ sau 6 năm, căn biệt thự đã vọt lên 100 tỷ đồng (tương đương 670 triệu đồng/m2), tức tăng 303% so với thời điểm mua. Tính bình quân, mỗi năm tài sản này đem lại mức sinh lời xấp xỉ 25,6%.

Theo chia sẻ của chị Phương tại phân khu Hoàng Lan - nơi tập trung những căn biệt thự có view hồ đẹp nhất dự án này có giá giao dịch hiện đã vượt 1 tỷ đồng/m2. Các căn diện tích từ 300m2 trở lên được rao bán hơn 350 tỷ đồng/căn. Dù ít khi được công bố chính thức, mức giá kỷ lục này vẫn được giới đầu tư truyền tai như một "thước đo" cho giá trị của bất động sản siêu sang tại Hà Nội.

Ngoài căn biệt thự đang ở, chị Phương còn đầu tư tại một số dự án khác. Chị kể năm 2019 từng cân nhắc mua căn biệt thự diện tích 200m2 ở VOV Mễ Trì (Hà Nội) với giá 90 triệu đồng/m2, tương đương 18 tỷ đồng. Nghe bạn bè khuyên "tiềm năng không cao", chị bỏ qua.

Đến giai đoạn 2023-2024, chung cư Hà Nội tăng giá phi mã, chị quay lại thì giá đã chạm 180 triệu đồng/m2. So với Vinhomes Green Bay cùng thời điểm, VOV Mễ Trì vẫn rẻ hơn 2-3 lần, lại được phép xây 5 tầng và 1 hầm, diện tích sử dụng vượt trội. Nhận thấy cơ hội, chị mạnh tay chi 36 tỷ đồng mua vào.

Chỉ sau 1 năm, giá căn biệt thự này lên 54 tỷ đồng. Thay vì bán chốt lời, chị đầu tư thêm 6 tỷ đồng sửa sang để cho thuê, bởi theo chị, sau thời kỳ "ăn bằng lần", rất khó tìm lại những thương vụ tiềm năng như thế.

Một câu chuyện tương tự là của anh H. - chủ sở hữu căn biệt thự 300m2 tại Vinhomes Riverside (quận Long Biên cũ). Năm 2017, anh bỏ ra 27 tỷ đồng mua mới sau 7 năm, giá trị căn nhà đã vượt 110 tỷ đồng, tương đương khoảng 366 triệu đồng/m2 - mức tăng trưởng khiến nhiều người bất ngờ.

Những dự án biệt thự giá chạm 1 tỷ đồng/m2

Khu vực Tên dự án Giá hiện tại Giá mở bán (triệu/m²) Hà Nội Starlake Tây Hồ Tây (biệt thự view hồ) 1 (tỷ/m²) 250–400 (triệu/m²) Hà Nội Vinhomes Green Bay Mễ Trì (biệt thự view hồ) 1 (tỷ/m²) 250–400 (triệu/m²) Hà Nội Vinhomes Cổ Loa (biệt thự view hồ, phân khu Tinh Hoa) 650–730 (triệu/m²) 650(triệu/m²) TP.HCM Saroma Villa (Sala) – căn 552m² 942 (triệu/m²) – TP.HCM Saroma Villa (Sala) – căn 320m² 1,093 (tỷ/m²) – TP.HCM Phú Mỹ Hưng L’arcade 700 (triệu/m²) – TP.HCM Thảo Điền (biệt thự ven sông/khu cao cấp) 500–600 (triệu/m²) –

Khảo sát thị trường Hà Nội cho thấy, hiện chỉ có ba dự án biệt thự, liền kề lọt nhóm đắt nhất Thủ đô. Dẫn đầu là những căn biệt thự view hồ tại Starlake Tây Hồ Tây và Vinhomes Green Bay Mễ Trì, giá chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m2 - mức hiếm thấy trên thị trường.

Điểm chung của hai dự án này là đã vận hành ổn định nhiều năm, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đồng bộ và vị trí nội đô đắc địa. Khi mở bán, giá sơ cấp chỉ quanh 250-400 triệu đồng/m2.

Theo sau là Vinhomes Cổ Loa, ra mắt đầu năm 2025. Tại phân khu Tinh Hoa, nhiều căn biệt thự view hồ đang được chào bán 650-700 triệu đồng/m2, thậm chí có giao dịch chạm 730 triệu đồng/m2 - thiết lập mức mở bán mới cao nhất thị trường Hà Nội.

Khảo sát tại TP.HCM cho thấy, biệt thự Saroma Villa thuộc khu đô thị Sala đang giữ ngôi "đắt đỏ" nhất thị trường, với giá rao bán tiệm cận 1 tỷ đồng/m2. Thậm chí, một số căn hoàn thiện nội thất cao cấp đã vượt mốc này.

Cụ thể, một căn 552m2 tại Saroma Villa, hoàn thiện mặt ngoài và để thô bên trong, đang được chào giá 520 tỷ đồng. Trong khi đó, căn hơn 320m2, đã hoàn thiện toàn bộ nội thất hạng sang, được rao ở mức 350 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng/m2.

Đứng sau về mức giá là dự án Phú Mỹ Hưng L'arcade, nơi biệt thự được chào bán tới 700 triệu đồng/m2. Tại khu Thảo Điền, nhiều căn biệt thự ven sông hoặc trong khu dân cư cao cấp cũng đang có giá 500 - 600 triệu đồng/m2.

Theo đơn vị tư vấn Savills, trong 5 năm qua, giá biệt thự tại Việt Nam tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm, cao hơn đáng kể so với mức 11-16%/năm của nhà phố thương mại. Đà tăng ấn tượng này là một trong những lý do khiến phân khúc bất động sản hạng sang tiếp tục hút vốn đầu tư.

Bổ sung cho nhận định trên, báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank cho biết Việt Nam hiện có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số triệu phú toàn cầu.

Trong đó, nhóm siêu giàu - những người nắm giữ từ 30 triệu USD trở lên dự kiến sẽ đạt 978 người vào năm 2028, tăng 30% so với 2023. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp này được xem là lực cầu bền vững, góp phần đẩy bất động sản siêu sang liên tục thiết lập mức giá kỷ lục.



