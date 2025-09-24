Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow

Slovakia có thể từ bỏ dầu khí của Nga nếu có nguồn cung cấp năng lượng thay thế khác, hãng thông tấn TASR dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Denisa Sakova cho biết.

“Slovakia sẽ không có vấn đề gì khi nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt không phải của Nga nếu nước này có đủ năng lực cho các tuyến đường vận chuyển thay thế”, bà Sakova nói.

Đầu tuần trước, Bộ trưởng Slovakia đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Vienna. Trong đó, 2 bên đã thảo luận về khả năng Slovakia từ bỏ khí đốt và dầu mỏ Nga như lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi đã giải thích rõ ràng với ông ấy [Bộ trưởng Năng lượng Mỹ] rằng để làm được điều này [từ bỏ dầu Nga], trước tiên chúng ta cần đặt ra các điều kiện để đảm bảo ngành công nghiệp và nền kinh tế không bị sụp đổ”, Bộ trưởng Sakova nhấn mạnh.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia cho biết thêm: “Hiện nay, khi đường ống dẫn khí bị đóng và nguồn cung qua Ukraina đã dừng lại, Slovakia trở thành quốc gia ở cuối mọi tuyến đường ống. Trước kia, chúng tôi ở điểm đầu, còn giờ là điểm cuối”.

Bà cũng nói thêm rằng đối với Slovakia, chi phí nhập khẩu các nguồn năng lượng đã tăng đáng kể.

Slovaki, cùng với Hungary, đã nhiều lần nhấn mạnh về rủi ro của việc cắt giảm nguồn cung năng lượng Nga, đồng thời cảnh báo diễn biến này có thể đẩy giá cả tăng cao khắp châu Âu và làm suy yếu an ninh năng lượng.

Cấu trúc năng lượng của Slovakia khiến nước này dễ bị tổn thương trước các biến động. Khoảng 85% lượng khí đốt tiêu thụ của quốc gia không giáp biển này được nhập từ Nga. Tháng 2, Slovakia bắt đầu tiếp nhận khí đốt từ Nga qua đường ống dẫn khí TurkStream sau khi Ukraine dừng trung chuyển khí đốt do hợp đồng hiện hành hết hạn, qua đó tránh được khủng hoảng năng lượng trong nước.

Tính từ đầu năm 2025, Slovakia đã nhập khoảng 1,7 tỷ m³ khí đốt qua Hungary nhờ nhánh kết nối trực tiếp với đường ống TurkStream, theo số liệu từ công ty vận hành đường ống EUstream. Dự án nâng công suất truyền tải khí đốt từ Hungary sang Slovakia cũng đang được triển khai, từ mức 3,5 tỷ m³ lên 4,4 tỷ m³/năm.

Tham khảo: Tass, Reuters﻿