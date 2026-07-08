Mùa hè trọn vẹn cho cả gia đình với hệ sinh thái đặc quyền VPBank Diamond

Khi ngân hàng trở thành nền tảng kết nối gia đình

Sau những khoảng thời gian tất bật với công việc, những ngày tháng ôn luyện cho kỳ thi cuối năm vất vả thì mùa hè thường là thời điểm được các gia đình ưu tiên dành cho nhau nhiều hơn. Những chuyến đi đa thế hệ, nơi ông bà, cha mẹ và con cái cùng đồng hành đang trở thành xu hướng phổ biến, ở đó mỗi thành viên đều được tận hưởng dịch vụ ở một chuẩn mực tương xứng.

Trong bối cảnh đó, VPBank Diamond phát triển Family Banking như một giải pháp toàn diện, giúp khách hàng chuyển từ quản lý tài chính cá nhân sang quản trị gia sản ở quy mô gia đình. Quan trọng hơn, Family Banking không đứng độc lập như một sản phẩm tài chính, mà được tích hợp cùng các đặc quyền phong cách sống như các đặc quyền du lịch, ẩm thực, sức khỏe cao cấp và phòng chờ sân bay. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi tài chính, du lịch và phong cách sống giao thoa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng trong mọi khía cạnh cuộc sống.

"Gia tộc quyền năng" giúp khách hàng quản trị gia sản ở quy mô gia đình.

Với mô hình "Gia tộc quyền năng", Family Banking cho phép kết nối toàn bộ các thành viên thông qua mã định danh Family ID, từ đó quản lý tổng tài sản và quyền lợi trong một hệ sinh thái thống nhất. Đặc biệt, VPBank Diamond mở rộng đặc quyền cho nhiều thế hệ, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái và những người thân đủ điều kiện. Điều này không chỉ gia tăng giá trị tài chính mà còn giúp các thành viên trong gia đình cùng tận hưởng những đặc quyền và dịch vụ cao cấp từ VPBank.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng tương lai của ngân hàng không chỉ nằm ở các sản phẩm tài chính, mà ở khả năng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình sống. Family Banking là cách để VPBank Diamond giúp khách hàng xây dựng và gìn giữ giá trị không chỉ cho bản thân, mà cho cả gia đình và nhiều thế hệ tiếp nối. Với VPBank Diamond, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là hành trình tận hưởng, kết nối và khẳng định phong cách sống của một gia đình hiện đại."Bên cạnh yếu tố kết nối, Family Banking còn mang đến những lợi ích tài chính thiết thực, giúp tối ưu giá trị cho toàn bộ gia tộc. Các gia đình thuộc phân hạng Diamond và Diamond Elite được cộng thêm 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm, miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế và có cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp với giá trị lên tới 55 triệu đồng. Đây không chỉ là ưu đãi mà còn là cách VPBank Diamond gia tăng giá trị tài sản theo hướng bền vững lâu dài.

Hệ sinh thái đặc quyền đẳng cấp – Nâng tầm trải nghiệm mùa hè cùng gia đình

Nếu Family Banking là nền tảng kết nối, thì hệ sinh thái đặc quyền chính là yếu tố mang đến những trải nghiệm khác biệt cho từng chuyến đi mùa hè. Từ khoảnh khắc khởi hành tại sân bay cho đến kỳ nghỉ dưỡng và các trải nghiệm sống cho nhiều thành viên cùng tận hưởng, mỗi điểm chạm đều được nâng tầm bởi các đặc quyền riêng dành cho khách hàng VPBank Diamond.

VPBank Diamond mang đến đặc quyền sử dụng không chờ sân bay không giới hạn trên toàn quốc.

Đồng hành cùng mỗi chuyến đi, VPBank Diamond mang đến đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay cao cấp, giúp khách hàng tận hưởng không gian riêng tư và tiện nghi trước giờ khởi hành. Khách hàng có thể sử dụng không giới hạn tại 8 phòng chờ sân bay trên toàn quốc gồm sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi và Phú Quốc. Bên cạnh đó, khách hàng VPBank Diamond cũng có thể đi kèm 2 người trong mỗi lượt, giúp cả gia đình cùng tận hưởng không gian tiện nghi và riêng tư trước mỗi chuyến bay.

Sau mỗi chuyến bay là những trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe trong hệ sinh thái "Phong vị thượng lưu". Được xây dựng dựa trên ba giá trị: Tài chính - Sức khỏe - Tinh thần, đây là bộ sưu tập đặc quyền giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn hơn. Những trải nghiệm này được tích hợp trong Family Banking, cho phép nhiều thành viên cùng thụ hưởng, từ một kỳ nghỉ dưỡng cao cấp đến những bữa tối tinh tế hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Những trải nghiệm về nghỉ dưỡng, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe giúp các thành viên trong gia đình gắn kết hơn.

Theo đó, các khách hàng trong cùng gia đình có thể trải nghiệm phong vị nghỉ dưỡng xa hoa với gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại một trong nhiều resort nổi tiếng trong nước như Diamond Bay Resort & Spa Khánh Hòa, Silk Pat Grand Sapa Resort & Spa, Avana Retreat, Legacy Yen Tu Mgallery… Hay trải nghiệm phong vị ẩm thực tinh tế với bữa trưa/bữa tối được thiết kế theo phong cách Fine Dining/Omakase/Michelin Selected với set menu tinh tuyển, không gian đẳng cấp và phong cách phục vụ cá nhân hóa. Khách hàng cũng được trải nghiệm phong vị thể thao đẳng cấp với các lượt chơi golf miễn phí tại hệ thống 67 sân golf trên toàn quốc.

Đồng hành cùng những trải nghiệm đó là thẻ tín dụng VPBank Diamond World, mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt cùng nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Với hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng, khả năng giao dịch 300 triệu đồng mỗi ngày và rút tiền mặt lên tới 70 triệu đồng, chiếc thẻ này không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu lớn trong các chuyến du lịch mà còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng được hoàn tiền tới 10% không giới hạn, hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%, cùng chính sách miễn phí thường niên khi đáp ứng điều kiện chi tiêu.

Có thể thấy, VPBank Diamond không chỉ mang đến những đặc quyền riêng lẻ mà kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, nơi mọi lợi ích tài chính và trải nghiệm sống được kết nối liền mạch. Và trên hết, Family Banking chính là mảnh ghép hoàn thiện, biến đặc quyền từ trải nghiệm cá nhân trở thành tài sản chung của cả gia đình, để mỗi thành viên đều được tận hưởng, gắn kết và cùng nhau nâng tầm phong cách sống theo chuẩn Diamond.