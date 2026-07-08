Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần tới, một ngân hàng sẽ lên sàn HoSE

| | Tài chính - ngân hàng

Sau 6 năm giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu này sẽ chính thức chuyển sang niêm yết trên HoSE từ ngày 14/7.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 14/7/2026 (tức thứ Ba tuần tới). Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định là 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20% theo quy định đối với cổ phiếu mới niêm yết trên HoSE.

Trước đó, cổ phiếu VBB đã được HoSE chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 534/QĐ-SGDHCM ngày 16/6/2026. Ngày niêm yết có hiệu lực là 16/6/2026, trong khi phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo thông báo, Vietbank sẽ niêm yết 1.076.897.384 cổ phiếu VBB, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá đạt 10.768,97 tỷ đồng.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VBB trên hệ thống UPCoM là 29/06/2026 vừa qua. Từ 30/06/2026, toàn bộ gần 1,08 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá khoảng 10.800 tỷ đồng đã chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Ngày cuối cùng giao dịch trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB dừng ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, đã tăng 45% kể từ đầu năm 2026. Thanh khoản bình quân trên 100.000 đơn vị/ngày.

Ban lãnh đạo Vietbank cho biết, việc chuyển sang niêm yết trên HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngân hàng trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng góp phần gia tăng uy tín, củng cố tính minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này cũng được kỳ vọng giúp Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn.

Ban lãnh đạo Vietbank từng đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên HOSE từ năm 2020. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kế hoạch này đến nay mới được hiện thực hóa.

Hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp được đưa ra thị trường: Techcombank và VPBank đứng đầu

Quang Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra Nổi bật

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ Nổi bật

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 8/7 tiếp tục giảm sâu

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 8/7 tiếp tục giảm sâu

10:40 , 08/07/2026
Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

08:12 , 08/07/2026
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

07:37 , 08/07/2026
ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

07:28 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên