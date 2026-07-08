Tuần tới, một ngân hàng sẽ lên sàn HoSE

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 14/7/2026 (tức thứ Ba tuần tới). Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định là 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20% theo quy định đối với cổ phiếu mới niêm yết trên HoSE.

Trước đó, cổ phiếu VBB đã được HoSE chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 534/QĐ-SGDHCM ngày 16/6/2026. Ngày niêm yết có hiệu lực là 16/6/2026, trong khi phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo thông báo, Vietbank sẽ niêm yết 1.076.897.384 cổ phiếu VBB, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá đạt 10.768,97 tỷ đồng.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VBB trên hệ thống UPCoM là 29/06/2026 vừa qua. Từ 30/06/2026, toàn bộ gần 1,08 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá khoảng 10.800 tỷ đồng đã chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Ngày cuối cùng giao dịch trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB dừng ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, đã tăng 45% kể từ đầu năm 2026. Thanh khoản bình quân trên 100.000 đơn vị/ngày.

Ban lãnh đạo Vietbank cho biết, việc chuyển sang niêm yết trên HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngân hàng trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng góp phần gia tăng uy tín, củng cố tính minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này cũng được kỳ vọng giúp Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn.

Ban lãnh đạo Vietbank từng đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên HOSE từ năm 2020. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kế hoạch này đến nay mới được hiện thực hóa.