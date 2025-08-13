Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán

13-08-2025 - 07:05 AM | Xã hội

Mưa lớn kéo dài gần nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng, buộc lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán khoảng 40 hộ dân đến nơi an toàn.

Chiều 12/8, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều phường trung tâm như: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt… chìm trong ' biển nước '.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 1.

Tuyến đường ven hồ Xuân Hương bị ngập.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, chỉ 1 giờ sau trận mưa, nước suối Phan Đình Phùng dâng nhanh, tràn lên mặt đường. Đoạn qua đường Phan Đình Phùng (từ vòng xoay Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra hồ Xuân Hương) nước thoát không kịp khiến hơn 1km đường bị ngập sâu 50-80cm, giao thông tê liệt.

Người dân vội đóng cửa, dọn đồ tránh ngập; một số dùng xe tải đậu chặn giữa đường để cảnh báo. Còn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng bị nước đỏ quạch cuốn theo đất từ khu vực dự án trung tâm thể dục thể thao đổ xuống, gây ngập cục bộ.

Ngoài ra, các tuyến đường khác trên địa bàn trung tâm Đà Lạt như: Lữ Gia, Trần Quốc Toản, Thánh Mẫu… cũng chung cảnh ngập nước. Đến 17h30 chiều tối cùng ngày, mưa mới ngớt, nhưng nhiều điểm vẫn chưa rút hết nước.

Theo lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, khu vực dân cư bị nước dâng ngập có khoảng 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu. Vì vậy, các lực lượng chức năng phường đã tiến hành di dời đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh các tuyến đường Đà Lạt chìm trong 'biển nước':

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 2.

Nhiều căn nhà ở đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt bị ngập.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng dùng xuồng di dời người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 4.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 5.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 6.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt hỗ trợ em nhỏ ra khỏi nhà đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 7.

Nhiều chiếc xe máy bị chìm trong biển nước.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán- Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đến từng nhà thông báo di dời.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kết thúc nắng nóng

Theo Thái Lâm

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ Nổi bật

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành Nổi bật

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

21:06 , 12/08/2025
Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

20:45 , 12/08/2025
Thông tin bất ngờ liên quan chủ nhân "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Thông tin bất ngờ liên quan chủ nhân "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

20:41 , 12/08/2025
Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, đề phòng dông lốc trên biển

Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, đề phòng dông lốc trên biển

20:33 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên