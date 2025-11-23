Mưa lũ miền Trung: Ray đường sắt treo lơ lửng, nhiều quốc lộ nứt toác

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Cục Đường bộ Việt Nam, mặc dù công tác khắc phục đang được nỗ lực triển khai 24/24h, nhưng thiệt hại quá lớn khiến nhiều khu vực vẫn chưa thể thông tuyến.

Trên trục đường sắt quốc gia, tình trạng hư hỏng xuất hiện dày đặc tại các khu gian từ Diêu Trì - Quy Nhơn đến Khánh Hòa, Phú Yên. Nhiều vị trí bị cuốn trôi nền đá, nước xói khoét sâu nền đường 1-2 m, làm ray treo lơ lửng.

Một số đoạn xuất hiện đá tảng rơi xuống chắn đường, đất đá tràn ngập sau dòng nước lũ đổ mạnh khiến đơn vị quản lý phải phong tỏa để đảm bảo an toàn. Riêng khu vực từ Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở , xói trôi nền đá, đất đá lấp kín đường ray.

Lãnh đạo VNR, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên đang khắc phục hậu quả lũ lụt tại khu gian Cây Cầy - Hoà Tân. Ảnh: VNR.

Sự cố buộc ngành đường sắt phải dừng 33 đoàn tàu khách , hàng chục đoàn tàu hàng và khách phải nằm dọc đường nhiều giờ. Khi đường bộ trong vùng cũng bị chia cắt, các ga phải tổ chức phục vụ hơn 15.000 suất ăn cho hành khách bị kẹt tại chỗ, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục mở đường tiếp cận những vị trí hư hỏng nặng.

Đến hiện tại, một số đoạn như khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh hay Nha Trang - Cây Cầy chỉ vừa được giải tỏa tạm thời, tàu có thể chạy với tốc độ 5 km/h kèm người dẫn đường.

Ở hệ thống quốc lộ, nhiều tuyến bị ngập, sạt lở hoặc đứt gãy hoàn toàn kết cấu nền đường.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ, đến 16h ngày 22/11, vẫn còn 13 vị trí tắc giao thông. Trên đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi), một điểm sạt lở lớn dự kiến chỉ có thể thông một làn xe vào cuối ngày.

Tại Khánh Hòa, toàn bộ tuyến quốc lộ (QL) 27C đoạn qua đèo Khánh Lê vẫn phải cấm lưu thông từ ngày 17/11 vì đất đá liên tục sạt xuống mặt đường; phương tiện buộc phải đi vòng theo QL1, QL27 hoặc cao tốc Liên Khương - Prenn.

Đặc biệt, trong chiều nay, đèo Khánh Lê đoạn qua thôn Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh) lại xuất hiện nhiều điểm hư hỏng mới, có vị trí nứt toác nửa mặt đường, dài hơn 40 m, sụt gần một mét.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê hiện tại. Ảnh: Cao Kỳ.

Ở Lâm Đồng, đèo Mimosa trên QL20 bị đứt gãy nền đường gần 70 m, sâu khoảng 40 m - một trong những điểm hư hỏng nặng nhất ghi nhận trong đợt mưa lũ này. Nhiều đoạn trên QL28 và QL4E (Đà Nẵng) cũng sạt lở , buộc lực lượng chức năng phân luồng từ xa và tổ chức trực canh 24/24h tại các điểm nguy hiểm.

Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng đã điều động nhiều đoàn công tác vào hiện trường, huy động nhân lực, máy móc và vật tư dự phòng để mở đường, trong đó có việc hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Lâm Đồng nhằm gia cố các vị trí sạt lở. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ phát sinh thêm điểm sạt trượt mới rất cao, khiến việc thông tuyến hoàn toàn còn gặp nhiều khó khăn...