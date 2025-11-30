Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua sắm cuối năm, cẩn trọng lừa đảo online

30-11-2025 - 10:49 AM | Kinh tế số

Hàng trăm nghìn website lừa đảo bị phát hiện, người tiêu dùng cần trang bị kiến thức để mua sắm an toàn.

Hơn một tháng sau khi phát động Chiến dịch quốc gia "Chống lừa đảo trực tuyến 2025", Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tiktok Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm tăng cường thêm một bước các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng thích ứng với mùa cao điểm mua sắm cuối năm vốn dĩ có thể là một thời điểm nóng của các hành vi lừa đảo trực tuyến .

Hơn 85% người tiêu dùng Việt đã từng mua hàng trên mạng. Con số thống kê không chính thức từ một số đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập bỗng trở thành một lời cảnh báo gián tiếp, khi mà thông tin chính thức từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, từ đầu năm tới nay Việt Nam đã phát hiện tới hơn 125.000 trang web lừa đảo, thiệt hại do lừa đảo qua mạng lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Các lực lượng truyền thông đang tìm nhiều cách để đưa lời cảnh báo này tới người dân một cách dễ hiểu, dễ nhận biết nhất.

Chiến dịch quốc gia "Chống lừa đảo trực tuyến 2025" đã được phát động chính thức trung tuần tháng 10 nhằm hướng dẫn người dân cách nhận diện chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng yêu cầu định danh và xác thực điện tử bắt buộc đối với người bán hàng online. Để tạo ra "lá chắn cộng đồng" thực sự, những nỗ lực này đang tiếp tục triển khai và nâng cấp để giúp người tiêu dùng tỉnh táo trước các bẫy lừa.

Ông Vũ Duy Hiền - Tổng thư ký Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết: "Chúng tôi không dừng lại chỉ là ở góc độ là học sinh, sinh viên, cộng đồng người dân, mà tiến tới đây chúng tôi sẽ mở rộng hơn trong các phạm vi ví dụ như với các tổ chức, doanh nghiệp, với các cơ quan nhà nước, những đơn vị cần nhận biết về các hoạt động lừa đảo qua mạng".

Theo Bộ Công Thương, quy mô bán lẻ online của thị trường nội địa năm nay đạt khoảng 32 tỷ USD. Cao điểm mua sắm cuối năm sẽ khiến doanh số thương mại điện tử tăng vọt, có thể đạt tới hơn 100.000 tỷ đồng. Cơ hội lớn cho thị trường thương mại điện tử, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Cục An ninh mạng khuyến cáo, người tiêu dùng cần luôn tỉnh táo và trang bị kiến thức nhận biết các bẫy lừa đảo để cùng nhau tạo ra một mùa mua sắm an toàn dịp cuối năm.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân cần nắm rõ

Theo Diệu Trang

VTV

