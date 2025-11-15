Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh là bao nhiêu?

15-11-2025 - 14:11 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là thắc mắc của nhiều hộ kinh doanh khi luật yêu cầu từ 1/7/2025 họ phải đóng BHXH hàng tháng.

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh là bao nhiêu?- Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng phản ánh của bà Huệ Quyên (Hưng Yên): Luật BHXH 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Bà hỏi, mức đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản m Điều 2 Luật BHXH 2024, điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/7/2025, trừ trường hợp chủ hộ kinh doanh là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng không thấp hơn mức tham chiếu (hiện nay là 2.340.000 đồng) và không cao hơn 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Mức đóng tối thiểu: Căn cứ theo mức tham chiếu hiện hành, mức đóng BHXH, BHYT tối thiểu của chủ hộ kinh doanh là 690.300 đồng/tháng (tương đương 2.340.000 đồng x 29,5%).

Nội dung chi tiết về: Mức đóng, phương thức đóng, thời hạn, hình thức nộp và thủ tục nộp hồ sơ, BHXH tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 162/BHXH-QLT ngày 14/8/2025 về việc triển khai thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai. 

Theo quy định của Luật BHXH 2024, mức phạt nếu không tham gia BHXH đúng quy định:

- Mức phạt tiền:

Phạt 18 - 20% tổng số tiền BHXH, BHTN phải đóng (tối đa 75 triệu đồng) nếu Chủ hộ kinh doanh không đóng BHXH, BHTN, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt 50 - 75 triệu đồng nếu Chủ hộ kinh doanh trốn đóng BHXH, BHTN nhưng chưa bị xử lý hình sự.

- Biện pháp khắc phục:

Người sử dụng lao động phải đóng đủ số tiền BHXH, BHTN còn thiếu.

Người sử dụng lao động phải nộp lãi bằng 2 lần lãi suất đầu tư quỹ BHXH năm trước tính trên số tiền và thời gian chậm/trốn đóng. Nếu không tự thực hiện, ngân hàng/tổ chức tín dụng sẽ trích từ tài khoản của NSDLĐ số tiền nợ cùng lãi suất không kỳ hạn cao nhất (áp dụng khi vi phạm từ 30 ngày trở lên).

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

