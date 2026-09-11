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Mức lương của Đỗ Duy Mạnh

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Trong nhiều năm qua, Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn được xem là trụ cột của CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam.

Nhắc đến dàn cầu thủ có sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống viên mãn và khối tài sản không phải dạng vừa của bóng đá Việt Nam không thể thiếu cái tên Đỗ Duy Mạnh (sinh năm 1996, Hà Nội). Mới đây, trung vệ này đã cùng vợ sang Mỹ để điều trị chấn thương.

Đỗ Duy Mạnh (Ảnh: FBNV)

Gắn bó với CLB Hà Nội từ năm 2015, Duy Mạnh đã có nhiều năm thi đấu ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, mỗi lần gia hạn hợp đồng, những thông tin liên quan đến mức lương và khoản tiền lót tay của trung vệ này cũng nhận được sự chú ý.

Thay đổi gần nhất trong sự nghiệp của Duy Mạnh là vào năm 2024 - khi anh ký hợp đồng gia hạn với CLB Hà Nội. Thời điểm đó, theo thông tin được truyền thông chia sẻ, Duy Mạnh được cho là nhận khoản tiền lót tay không dưới 10 tỷ đồng cho 3 mùa giải trong hợp đồng mới. Mức lương chi tiết không được tiết lộ.

Về phần Duy Mạnh và CLB Hà Nội, 2 bên không có công bố chính thức về số tiền lót tay nói trên.

Hợp đồng của Duy Mạnh và CLB Hà Nội còn kéo dài đến năm 2027 (Ảnh: FBNV)

Trên Transfermarkt cập nhật vào tháng 6/2026, Duy Mạnh được định giá khoảng 300.000 euro, tương đương 9 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại. Đây là mức định giá tham khảo trên trang dữ liệu bóng đá, không đồng nghĩa với mức phí thực tế của một bản hợp đồng.

Bên cạnh mức lương và khoản lót tay được truyền thông đề cập, cuộc sống đời thường của Duy Mạnh cũng có nhiều chi tiết cho thấy mức thu đáng kể của gia đình.

Năm 2020, Duy Mạnh mua Mercedes GLC 300, mẫu xe có giá hơn 2 tỷ đồng tại thời điểm đó. Cũng trong năm này, Duy Mạnh kết hôn với Quỳnh Anh - con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Quỳnh Anh có công việc kinh doanh từ trước khi lập gia đình và vẫn duy trì đến hiện tại. Cô cũng có sở thích sử dụng các sản phẩm thời trang cao cấp từ những thương hiệu như Louis Vuitton, Chanel, Dior...

Vợ chồng Duy Mạnh và 2 con hiện sống trong một căn nhà mặt phố ở khu vực gần sân Hàng Đẫy. Theo những chia sẻ của cặp đôi trên mạng xã hội, căn nhà có 5 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại.

Trên mạng xã hội, Duy Mạnh và Quỳnh Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các chuyến du lịch, cuộc sống gia đình và những hoạt động cá nhân. Cả hai đồng thời tham gia một số hoạt động quảng cáo, hợp tác với thương hiệu.

Căn nhà mà gia đình Duy Mạnh đang sống (Ảnh cắt từ clip)

(Tổng hợp)

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Theo S.A

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