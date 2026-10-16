Mục tiêu phát triển hơn 10.000 căn nhà ở xã hội của Tập đoàn Bcons

Mục tiêu này được xây dựng trên nền tảng hơn 20.000 căn hộ thương mại đã bàn giao. Bên cạnh phát triển nhà ở, Tập đoàn Bcons hiện trực tiếp quản lý, vận hành 3.000 căn hộ cho thuê, Trung tâm thương mại Bcons City Mall, 5 tòa nhà văn phòng và hệ thống giáo dục B.School gồm 10 trường mẫu giáo, 2 trường liên cấp 1-2-3.

Bước đi đầu tiên là phân khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Bcons City Life, quy mô 15ha tại phường Tân Uyên, TP.HCM (Bình Dương cũ). Các dự án tiếp theo dự kiến triển khai tại phường Tân Đông Hiệp, phường Đông Hòa và xã Nhà Bè.

Gắn nhà ở xã hội với các "cực" công nghiệp

Nhà ở xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường bất động sản. Phía sau các mục tiêu về số lượng là nhu cầu thực tế của đông đảo người lao động có thu nhập ổn định nhưng vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận một chỗ ở phù hợp.

Vấn đề này càng rõ nét tại các khu công nghiệp, nơi có lực lượng lao động đa dạng. Bên cạnh công nhân sản xuất, hệ sinh thái công nghiệp còn cần đến nhân lực kỹ thuật, vận hành, logistics, chuỗi cung ứng, kế toán, nhân sự, thương mại và nhiều ngành dịch vụ khác.

Điều này đặt ra bài toán song hành: nơi nào thu hút việc làm, nơi đó cần có giải pháp an cư.

Việc làm đưa người lao động đến một khu vực, nhưng môi trường sống đủ đầy và cơ hội sở hữu nhà mới là yếu tố giúp họ chuyển từ "ở tạm" sang "an cư - lạc nghiệp" lâu dài. Khi đó, nhà ở gắn liền với quá trình phát triển kinh tế của khu vực.

Đây cũng là khoảng trống Tập đoàn Bcons hướng đến khi phát triển nhà ở xã hội tại các khu vực tập trung công nghiệp, nơi những dự án phù hợp khả năng chi trả không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn cung bất động sản.

Được biết, t rước khi tham gia phân khúc nhà ở xã hội, Tập đoàn Bcons đã tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền. Kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhóm khách hàng thu nhập trung bình là nền tảng để doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa mục tiêu nhà ở xã hội.

Khởi động dự án đầu tiên tại phường Tân Uyên

Ngày 19-6-2026, Tập đoàn Bcons khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Bcons City Life (Dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2) , phường Tân Uyên, TP.HCM.

Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 6.667 m², gồm hai block cao 15 tầng và một tầng hầm, cung cấp 802 căn hộ với giá dự kiến 19,8 triệu đồng/m². Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 30-11-2026.

Vị trí của dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Bcons City Life dễ dàng kết nối các trục đường lớn, khu công nghiệp và tiện ích ngoại khu - Ảnh: DNCC

Theo Bcons, việc chọn Tân Uyên làm điểm khởi đầu xuất phát từ nhu cầu nhà ở thực tế tại khu vực có mật độ công nghiệp cao và lực lượng lao động lớn.

Phường Tân Uyên và vùng lân cận tập trung nhiều khu công nghiệp như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, Đất Cuốc, VSIP II, VSIP III…, quy tụ hơn 650 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,3 tỉ USD, đồng thời thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp trong nước với dòng vốn đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, phường Tân Uyên được định hướng là một trong 5 trung tâm vệ tinh của TP.HCM, với vai trò là đô thị dịch vụ công nghiệp, logistics và sinh thái ven sông.

Quá trình dịch chuyển công nghiệp và thu hút vốn FDI không chỉ tạo thêm việc làm mà còn làm gia tăng nhu cầu an cư của hàng nghìn gia đình trẻ có mong muốn gắn bó lâu dài với khu vực.

Phối cảnh tiện ích nội khu với khu vui chơi trẻ em và khu thể thao dành cho cư dân - Ảnh: DNCC

"Một căn hộ có mức giá phù hợp có thể giúp thu hẹp khoảng cách đến quyền sở hữu. Nhưng trường học cho con, nơi mua sắm, không gian sinh hoạt, cơ hội việc làm và khả năng gắn bó với cộng đồng mới là những yếu tố quyết định một gia đình có thể an cư lâu dài hay không.

Dự án đầu tiên tại Tân Uyên chính là bước khởi đầu, mở đường cho lộ trình phát triển hơn 10.000 căn nhà ở xã hội của tập đoàn ", đại diện Tập đoàn Bcons nhấn mạnh.