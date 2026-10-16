Từ sống độc lập đến xây dựng tổ ấm: The Cityon mở rộng lựa chọn an cư cho người trẻ

‏Căn nhà đầu tiên: Khi tổ ấm cần theo kịp những đổi thay của cuộc sống‏

‏Với nhiều người trẻ, căn nhà đầu tiên được lựa chọn khi cuộc sống vẫn đang thay đổi nhanh. Hôm nay có thể là sống độc lập, làm việc hybrid; vài năm sau là lập gia đình, có con và cần thêm không gian cho những nhu cầu mới. Vì vậy, mua nhà không chỉ để đáp ứng hiện tại, mà còn cần tính đến những thay đổi trong tương lai.‏

‏Một tổ ấm phù hợp lâu dài cũng không chỉ nằm ở diện tích căn hộ. Khi cuộc sống thay đổi, những yếu tố như trường học, y tế, vui chơi hay khả năng kết nối tới nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu ngày càng trở nên quan trọng.‏

‏Bởi vậy, điều người trẻ cần không đơn thuần là một căn hộ "vừa đủ", mà là một nơi ở đủ linh hoạt để thích ứng với từng giai đoạn sống và đủ thuận tiện để đồng hành với những kế hoạch dài hạn.‏

‏The Cityon - Nhiều điểm bắt đầu cho hành trình an cư của người trẻ‏

‏Tại The Cityon – "Thành phố thú vị" mới thuộc tổ hợp cao tầng cá tính Imperia Ocean City, mỗi hành trình an cư đều có thể tìm thấy một điểm bắt đầu riêng. Từ Studio dành cho người trẻ sống độc lập, 1PN+1 linh hoạt cho các cặp đôi đến 2PN hướng tới gia đình trẻ, cơ cấu sản phẩm đa dạng mở ra những lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn sống, khả năng tài chính và kế hoạch tương lai. ‏

‏Giá trị của The Cityon không chỉ nằm trong diện tích căn hộ, mà còn được mở rộng bởi hệ tiện ích và không gian sống xung quanh. Từ vận động, thư giãn, gặp gỡ đến giải trí, cư dân luôn có thêm lựa chọn để tiếp tục tận hưởng cuộc sống sau khi bước ra khỏi cửa nhà. Xa hơn là nhịp sống sôi động của Ocean City với hệ thống mua sắm, vui chơi và các hoạt động cộng đồng, tạo nên một môi trường sống giàu trải nghiệm cho thế hệ trẻ.

Không gian tiện ích và cảnh quan tại The Cityon góp phần kiến tạo một "thành phố thú vị", nơi cư dân có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm mỗi ngày

‏‏Bán kính sống tại The Cityon cũng được mở rộng theo nhu cầu của từng giai đoạn. Hệ thống giáo dục phục vụ nhu cầu học tập của trẻ nhỏ; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe; cùng Công viên nước VinWonders Water Park, trung tâm thương mại và hệ sinh thái giải trí hiện hữu. Với gia đình trẻ, đó là sự thuận tiện của một môi trường có giáo dục, y tế và vui chơi trong cùng hệ sinh thái; với người trẻ năng động, đó là thêm nhiều lựa chọn để cân bằng công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm‏

‏Khả năng kết nối của The Cityon còn được mở rộng cùng mạng lưới giao thông phía Đông. Bên cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các trục đường hiện hữu, khu vực còn được hưởng lợi từ các dự án như Vành đai 3,5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo và Metro số 8 theo quy hoạch. Khi những lớp hạ tầng này từng bước hoàn thiện, cư dân sẽ có thêm lựa chọn kết nối với nội đô và các khu vực lân cận, qua đó mở rộng bán kính sống trong tương lai. ‏

‏The Cityon nằm trong tâm điểm hệ sinh thái Ocean City, nơi bán kính sống tiếp tục được mở rộng cùng mạng lưới hạ tầng kết nối phía Đông ‏

‏On Save - Rút ngắn khoảng cách tới căn nhà đầu tiên‏

‏Bên cạnh cơ cấu sản phẩm đa dạng, The Cityon còn đưa ra phương án tài chính theo hướng giảm áp lực ở những bước đầu của hành trình sở hữu. Với tiến độ thanh toán kéo giãn, khách hàng có thể bắt đầu với 10–15% giá trị căn hộ, đồng thời được áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc lên tới 4 năm theo điều kiện chương trình.‏

‏Các quyền lợi như quà tặng Early Bird trị giá 100 triệu đồng, miễn phí quản lý trong 24 tháng cùng tổng mức ưu đãi lên tới 14% giá trị căn hộ tiếp tục tạo thêm dư địa để người mua tối ưu bài toán tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu.‏

‏Thay vì phải chờ đến khi tích lũy một khoản vốn lớn, người trẻ có thể từng bước xây dựng kế hoạch mua nhà dựa trên khả năng tài chính của mình. Từ lựa chọn căn hộ phù hợp đến tiến độ thanh toán linh hoạt, The Cityon mở ra nhiều điểm bắt đầu để hành trình sở hữu ngôi nhà đầu tiên trở nên gần hơn và chủ động hơn‏

‏Từ một điểm bắt đầu vừa sức đến một môi trường sống có thể đồng hành lâu dài, The Cityon mở ra nhiều cách để người trẻ tiến gần hơn tới ngôi nhà đầu tiên và bắt đầu hành trình sống theo cách riêng tại một "thành phố thú vị" ‏