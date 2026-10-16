Sức hút của căn hộ cao tầng Newtown Diamond từ lợi thế tầm nhìn đa lớp

Tầm nhìn khoáng đạt nâng tầm giá trị bất động sản

Với bất động sản cao tầng, tầm nhìn là một trong những yếu tố được người mua và khách thuê quan tâm hàng đầu; phản ánh giá trị cũng như sức hấp dẫn của bất động sản trên thị trường. Một căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng, thoáng, hướng ra biển hay không gian xanh sẽ mang đến trải nghiệm sống khác biệt so với những căn hộ có tầm nhìn giới hạn.

Tại Singapore, các bất động sản có tầm nhìn hướng biển ước tính có giá cao hơn khoảng 17 – 20% so với những sản phẩm tương đương nhưng không có lợi thế này. Tại Hồng Kông, mức chênh lệch này càng trở nên rõ nét hơn, tới 60% đối với những bất động sản có tầm nhìn biển bao quát. Ngoài tầm nhìn hướng biển, tầm nhìn ra không gian xanh, công viên và cảnh quan tự nhiên cũng được xem là yếu tố tạo thêm giá trị cho bất động sản.

Ngoài các căn view biển, các căn hộ Newtown Diamond hướng tầm nhìn sân gôn Legend Danang Golf Resort với không gian xanh thoáng đãng trải dài.

Xu hướng này cũng phù hợp với thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đó, với một thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, lợi thế về tầm nhìn có ý nghĩa quan trọng đối với các căn hộ hướng đến nhu cầu lưu trú và khai thác cho thuê.

Trong bối cảnh đó, Newtown Diamond là dự án nổi bật khi tọa lạc trên đường Trường Sa, hướng tầm nhìn ra biển Đà Nẵng, sông Cổ Cò và sân gôn 36 hố tiêu chuẩn quốc tế - Legend Danang Golf Resort. Đây cũng là yếu tố giúp dự án nâng cao hiệu quả khai thác nhằm tăng giá trị của tài sản trong dài hạn.

Newtown Diamond sở hữu "tầm nhìn đa lớp"

Newtown Diamond bao gồm 3 tòa tháp cao 36 tầng. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, sông và sân gôn; tạo nên không gian cảnh quan đa lớp. Nếu biển mang đến đường chân trời khoáng đạt, sông Cổ Cò lại tạo cảm giác thư thái thì sân gôn bổ sung những mảng xanh trải dài, tạo nên không gian cảnh quan khác biệt.

Newtown Diamond kiến tạo không gian sống trải nghiệm giữa biển, sông và sân gôn.

Không gian sống tại Newtown Diamond được thiết kế để mỗi phút giây trở về đều mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Hệ kính chạm sàn đón trọn ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn panorama ra biển, sân gôn và sông Cổ Cò, đưa cảnh sắc bên ngoài trở thành một phần trong trải nghiệm sống. Đặc biệt, 100% phòng ngủ đều được thiết kế đón sáng, tạo không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, dễ chịu. Từ lợi thế vị trí đến cách tổ chức không gian, Newtown Diamond mang đến sự giao hòa giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên khoáng đạt, để cư dân tận hưởng sự thoải mái và cân bằng trong nhịp sống hằng ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, Newtown Diamond được phát triển theo định hướng mỗi căn hộ vừa là nơi đáng sống, vừa là tài sản có thể khai thác hiệu quả. Với đa dạng các lựa chọn từ 1 đến 3 phòng ngủ, khách hàng có thể sử dụng căn hộ làm nơi để ở, làm ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng hay khai thác lưu trú theo nhu cầu.

Thiết kế căn hộ Newtown Diamond tận dụng tối đa ánh sáng, mở rộng kết nối với cảnh quan bên ngoài.

Cùng với hệ tiện ích nội khu dự án, Newtown Diamond còn nằm trong hệ sinh thái biển, golf và nghỉ dưỡng, cạnh Legend Danang Golf Resort và Sheraton Grand Danang, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Linh hoạt trong sử dụng, khác biệt trong trải nghiệm và được nâng tầm nhờ hệ sinh thái. Đó là ba yếu tố giúp Newtown Diamond giữ và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian" , đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh.

Newtown Diamond là lựa chọn phù hợp cho khách hàng và nhà đầu tư tìm kiếm không gian sống mang trải nghiệm nghỉ dưỡng, cùng một tài sản có công năng linh hoạt và tiềm năng khai thác lâu dài.