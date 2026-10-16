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Tin mới nhất về tuyến cao tốc dài 125km, vốn hơn 33.500 tỷ đồng, có 9 nút giao và 63 cây cầu, kết nối trực tiếp Tây Nguyên với biển

| | Bất động sản

Tuyến cao tốc Phú Yên - Buôn Hồ dự kiến dài khoảng 125km, tổng vốn đầu tư hơn 33.500 tỷ đồng, đang được tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu các phương án hướng tuyến và cơ chế đầu tư.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo nghiên cứu bước đầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23), đoạn Phú Yên - Buôn Hồ.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, tuyến đường dự kiến dài khoảng 125km, với tổng mức đầu tư hơn 33.500 tỷ đồng. Tuyến đi qua các phường Đông Hòa, Buôn Hồ và các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Đức Bình, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Cư Prao, Ea Knốp, Ea Kar, Phú Xuân, Ea Drông.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh dự án có ý nghĩa kết nối khu vực Tây Nguyên với vùng ven biển Nam Trung Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, tỉnh xác định thúc đẩy dự án trên tinh thần chủ động nhưng không nóng vội, không quyết định những nội dung chưa đủ cơ sở.

Về phương thức đầu tư, tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), đồng thời xem xét tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập do địa phương thực hiện.

Tin mới nhất về cao tốc 125km, vốn hơn 33.500 tỷ đồng đi qua 15 xã, phường tại tỉnh được mệnh danh là "thủ phủ cà phê" Việt Nam - Ảnh 1.

Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (Ảnh minh hoạ).

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cần làm rõ nhu cầu vốn nhà nước, trách nhiệm của từng đơn vị và khả năng huy động nguồn lực, đồng thời làm việc với các bộ, ngành về phương án hỗ trợ vốn. Những nội dung kiến nghị cần được rà soát, giải đáp để nhà đầu tư có cơ sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Hiện dự án mới ở bước nghiên cứu ban đầu; hướng tuyến, phương án đầu tư và các cơ chế liên quan vẫn cần được tiếp tục xem xét, hoàn thiện.

Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dự kiến dài khoảng 207km, kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Tuyến được chia thành hai đoạn, gồm Phú Yên - Buôn Hồ dài khoảng 125km và Buôn Hồ - Đắk Ruê dài khoảng 82km.

Theo phương án phân kỳ đầu tư, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ dự kiến được triển khai trước năm 2030, trong khi đoạn Buôn Hồ - Đắk Ruê sẽ được xem xét tùy khả năng cân đối nguồn lực.

Đoạn Phú Yên - Buôn Hồ được đề xuất thiết kế với vận tốc 100km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, gồm 9 nút giao liên thông và 63 cầu lớn nhỏ, tổng chiều dài cầu hơn 9km. Nhu cầu vận tải dự báo đạt khoảng 32.000 xe quy đổi/ngày đêm.

Theo tính toán sơ bộ, đoạn tuyến này có tổng mức đầu tư hơn 33.500 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 4.800 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để trao đổi phương án triển khai Dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23). 

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk trở thành tỉnh rộng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Lâm Đồng và Gia Lai, đồng thời là địa phương được mệnh danh là "thủ phủ cà phê Việt Nam".

Ngọc Linh

Việt Nam hàng ngày

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