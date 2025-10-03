Mừng sinh nhật thứ 24 và nhận cú đúp giải thưởng - Đất Việt Tour mở đại tiệc tri ân

Ngày 27/9 vừa qua, Đất Việt Tour vinh dự nhận giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng ở 2 hạng mục: "Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất" và "Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất". Thành tích này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nâng cao chất lượng của Đất Việt Tour, đồng thời khẳng định vị thế uy tín hàng đầu trong ngành du lịch Việt Nam.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi ngày 8/10 tới đây, Đất Việt Tour chính thức kỷ niệm 24 năm thành lập và phát triển. Nhân dịp trọng đại này, Đất Việt Tour triển khai chương trình "Tri ân vàng - Ngập tràn ưu đãi", mang đến nhiều bất ngờ chưa từng có. Khách hàng mua tour trong giai đoạn từ ngày 01/10 - 12/10/2025 sẽ được nhận ưu đãi lên đến 42%, cơ hội sở hữu voucher nghỉ dưỡng 4 sao miễn phí, cùng nhiều quà tặng du lịch hấp dẫn khác.

Nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập Đất Việt Tour tri ân khách hàng với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Trong dịp này, các tour nội địa của Đất Việt Tour là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vi vu khắp Việt Nam với mức giá hợp lý. Hành trình Mỹ Tho - Cần Thơ giảm mạnh đến 45%, chỉ từ 986.000 đồng. Du khách sẽ có dịp trải nghiệm cuộc sống sông nước miệt vườn, nghe đờn ca tài tử, dạo chợ nổi Cái Răng và hòa mình vào sự mộc mạc, hiếu khách của con người miền Tây.

Các tour du lịch biển như Hồ Tràm, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc đồng loạt giảm sâu đến 01 triệu đồng. Hành trình trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên cùng tour Nam Cát Tiên hoặc săn mây Đà Lạt 3 ngày 3 đêm cũng có tên trong mùa ưu đãi này với mức "giá mềm" chưa đến 2 triệu đồng/khách.

Khám phá mùa thu miền Bắc, dạo bước phố phường thủ đô, chạm vào thiên nhiên hùng vĩ tại Sapa, Vịnh Hạ Long, chiêm ngưỡng vẻ đẹp non nước Tràng An - Ninh Bình trong 5 ngày 4 đêm chỉ còn 7.890.000 đồng. Tour di sản miền Trung cũng đang được áp dụng mức ưu đãi giảm ngay 800.000 đồng, với những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình.

Những tour nội địa trọn gói, tiết kiệm đến hàng triệu đồng nhưng vẫn giữ chất lượng dịch vụ chuẩn 3 - 4 sao, khách hàng có thể vi vu tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa, trọn vẹn cùng gia đình và người thân.

Đoàn khách tham quan đất nước Thái Lan. Ảnh: Đất Việt Tour.

Ngoài những hành trình trong nước, trong chương trình tri ân lần này, Đất Việt Tour còn mạnh tay giảm đến 03 triệu đồng/khách đối với các tour quốc tế. Cơ hội cho những tín đồ xê dịch ngao du khắp năm châu bốn bể với chi phí tiết kiệm bất ngờ.

Tour Thái Lan chỉ còn 6.490.000 đồng, mang đến trải nghiệm hòa mình vào nhịp sống sôi động của thủ đô Bangkok, dạo chơi trên cung đường biển tuyệt đẹp tại Pattaya, thưởng thức ẩm thực tại những khu chợ đêm. Khám phá "thiên đường nhiệt đới" Bali - Nusa Penida cũng chỉ hơn 10 triệu đồng.

Đoàn khách tham quan đất nước Thâm Quyến - Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Đất Việt Tour.

Các tour Đông Bắc Á đều có mức ưu đãi lớn đến 2 triệu đồng trong chương trình ưu đãi lần này. Tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách "săn" sắc đỏ vàng lãng mạn của mùa thu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi Phú Sĩ, gõ cửa "xứ sở kim chi" hay bước đến những trung tâm sầm uất của đất nước tỷ dân Trung Quốc, đây đều là những hành trình được nhiều du khách quan tâm.

Hành trình tới Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) 5 ngày 4 đêm cũng nằm trong mùa giá tốt, mở ra cơ hội khám phá những thành phố sôi động, sầm uất bậc nhất châu Á.

Đặc biệt, những chuyến đi xa hơn đến châu Âu và châu Úc thường được xem là xa vời nay chỉ còn mức giá từ 28.990.000 đồng. Ngao du qua những miền đất phồn hoa, tráng lệ như Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican, Đức, Hà Lan, Bỉ hay thành phố Sydney, Melbourne của nước Úc cùng Đất Việt Tour, khách hàng sẽ được nhận liền tay ưu đãi 3 triệu đồng.

Đoàn khách tham quan Châu Âu. Ảnh: Đất Việt Tour.

Chương trình ưu đãi trên không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến toàn thể khách hàng đã đồng hành cùng Đất Việt Tour trong suốt 24 năm mà đây còn là lời cam kết của một trong những thương hiệu lữ hành uy tín hàng đầu Việt Nam, không ngừng mang lại những hành trình chất lượng, tối ưu và trọn vẹn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ Đất Việt Tour qua các văn phòng:

Công ty CP ĐT TM DV Du Lịch Đất Việt

198 - 0.10 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Tp.HCM - Tổng đài: 1800 6700

401 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, Tp.HCM - ĐT: (0274) 73 01 888

1153 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Đồng Nai - ĐT: (0251) 73 01 888

Tầng 4, Tòa nhà Gems Office, số 74 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 73 081 888

Fanpage: www.facebook.com/datviettour

Website: https://datviettour.com.vn