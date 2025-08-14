Muốn chuyển danh mục sang công ty chứng khoán khác, nhà đầu tư cần làm gì?

Bạn đang muốn chuyển cổ phiếu hoặc chứng khoán từ tài khoản tại một công ty chứng khoán (CTCK) sang một CTCK khác nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Quy trình này không quá phức tạp nếu nắm rõ các bước và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách chuyển chứng khoán một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh những sai sót không đáng có.

Để chuyển cổ phiếu hoặc chứng khoán từ tài khoản tại một công ty chứng khoán (CTCK) này sang tài khoản tại một CTCK khác ở Việt Nam, bạn cần thực hiện quy trình chuyển khoán theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

1. Chuẩn bị giấy tờ và thông tin cần thiết

Giấy tờ tùy thân: Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (còn hiệu lực, có công chứng nếu cần).

Thông tin tài khoản chứng khoán: Tài khoản tại CTCK hiện tại (CTCK chuyển đi) và Tài khoản tại CTCK mới (CTCK nhận).

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán: Kiểm tra xem hợp đồng với CTCK hiện tại có điều khoản nào liên quan đến việc chuyển chứng khoán hay không.

2. Liên hệ với CTCK hiện tại và CTCK mới

CTCK chuyển đi: Thông báo ý định chuyển chứng khoán và yêu cầu hướng dẫn cụ thể. Một số CTCK có mẫu đơn chuyển chứng khoán riêng.

CTCK nhận: Thông báo về việc nhận chứng khoán và hỏi xem họ có yêu cầu giấy tờ gì đặc biệt không. Đảm bảo tài khoản tại CTCK mới đã được mở và kích hoạt.

3. Nộp đơn yêu cầu chuyển chứng khoán

Lấy mẫu đơn: Đơn yêu cầu chuyển chứng khoán thường được cung cấp bởi CTCK chuyển đi hoặc VSD. Một số CTCK cho phép tải mẫu đơn từ website hoặc cung cấp trực tiếp tại quầy giao dịch.

Điền thông tin sau đó nộp đơn. ﻿Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của CTCK chuyển đi hoặc gửi qua bưu điện (nếu được chấp nhận).

Một số CTCK cho phép nộp đơn trực tuyến qua hệ thống giao dịch của họ, nhưng cần xác nhận chữ ký điện tử hoặc các hình thức xác thực khác.

4. Thực hiện chuyển chứng khoán

Xử lý tại VSD: CTCK chuyển đi sẽ gửi yêu cầu của bạn đến VSD. VSD sẽ thực hiện việc chuyển chứng khoán từ tài khoản lưu ký tại CTCK chuyển đi sang tài khoản lưu ký tại CTCK nhận.

Thời gian xử lý: Thông thường, quy trình này mất khoảng 3-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào CTCK và VSD.

Kiểm tra tình trạng: Bạn có thể liên hệ với cả hai CTCK để theo dõi tiến độ chuyển.

﻿6. Lưu ý quan trọng

Phí chuyển chứng khoán : VSD thường thu phí chuyển chứng khoán (khoảng 0,2-0,3 đồng/cổ phiếu, tối đa 2 triệu đồng/lần chuyển). Một số CTCK có thể thu thêm phí xử lý, vì vậy hãy kiểm tra trước với cả hai CTCK.

Tình trạng chứng khoán : Đảm bảo chứng khoán không bị phong tỏa, cầm cố hoặc đang trong trạng thái chờ giao dịch (T+2, T+3).

Hợp đồng vay margin : Nếu bạn đang vay margin tại CTCK chuyển đi, cần tất toán khoản vay trước khi chuyển chứng khoán.

Giao dịch trong thời gian chuyển : Tránh thực hiện giao dịch mua/bán đối với các mã chứng khoán đang chuyển để tránh sai sót.