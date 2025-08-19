Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn xây lán trại trên đất nông nghiệp, người dân Đồng Nai phải biết điều này

19-08-2025 - 06:39 AM | Bất động sản

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ nay đến ngày 24/8 sẽ tổ chức lấy ý kiến Quy định diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo quy định mới về diện tích đất được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo đó, người dân có thể xây nhà nghỉ, lán trại, kho bảo quản ngay trên đất nông nghiệp mà không cần chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng diện tích phải nằm trong hạn mức chặt chẽ, tối đa không vượt quá 500m2.

Theo dự thảo quy định, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chỉ được xây dựng 1 tầng, không được xây dựng tầng hầm. Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất, nhưng tổng diện tích không vượt quá hạn mức tỉnh quy định.

Đáng chú ý, diện tích đất xây dựng công trình nêu trên không phải chuyển mục đích sử dụng đất và vẫn được thống kê là đất nông nghiệp.

UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích công trình được xây dựng tùy thuộc vào diện tích đất, cụ thể:

Đối với khu đất có diện từ 0,5ha đến dưới 5ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 50m2.

Đối với khu đất từ 5ha đến dưới 10ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 100m2.

Đối với khu đất diện tích từ 10ha đến dưới 20ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 200m2.

Đối với khu đất từ 20ha trở lên, tỷ lệ diện tích công trình xây dựng tối đa 0,001% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhưng không vượt quá 500m2.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, quy định này nhằm siết chặt việc sử dụng đất đúng mục đích nông nghiệp, đồng thời cho phép hộ dân, doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để xây dựng công trình phục vụ sản xuất mà không phải làm thủ tục chuyển đổi đất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo quản nông sản, hạn chế tình trạng lạm dụng đất nông nghiệp cho mục đích phi nông nghiệp.

Tiểu Bảo (TH)

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
đất nông nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2 Nổi bật

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam Nổi bật

Giá mềm, vị trí đẹp, nhưng vì sao đất xen kẹt vẫn khiến nhiều nhà đầu tư ngại xuống tiền?

Giá mềm, vị trí đẹp, nhưng vì sao đất xen kẹt vẫn khiến nhiều nhà đầu tư ngại xuống tiền?

05:49 , 19/08/2025
Mua căn biệt thự 150m2 với giá 25 tỷ đồng, chủ nhà tiết lộ: Sau 6 năm, giá tăng gấp 4 lần chạm ngưỡng 100 tỷ đồng

Mua căn biệt thự 150m2 với giá 25 tỷ đồng, chủ nhà tiết lộ: Sau 6 năm, giá tăng gấp 4 lần chạm ngưỡng 100 tỷ đồng

05:45 , 19/08/2025
Chính thức bãi bỏ quy định về khung giá đất từ ngày 15/8/2025

Chính thức bãi bỏ quy định về khung giá đất từ ngày 15/8/2025

15:25 , 18/08/2025
Một doanh nghiệp bất động sản phía Nam muốn làm khu du lịch sinh thái 900 tỷ đồng tại Ninh Bình

Một doanh nghiệp bất động sản phía Nam muốn làm khu du lịch sinh thái 900 tỷ đồng tại Ninh Bình

15:22 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên