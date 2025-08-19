Muốn xây lán trại trên đất nông nghiệp, người dân Đồng Nai phải biết điều này

Mới đây, tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo quy định mới về diện tích đất được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo đó, người dân có thể xây nhà nghỉ, lán trại, kho bảo quản ngay trên đất nông nghiệp mà không cần chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng diện tích phải nằm trong hạn mức chặt chẽ, tối đa không vượt quá 500m2.

Theo dự thảo quy định, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chỉ được xây dựng 1 tầng, không được xây dựng tầng hầm. Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất, nhưng tổng diện tích không vượt quá hạn mức tỉnh quy định.

Đáng chú ý, diện tích đất xây dựng công trình nêu trên không phải chuyển mục đích sử dụng đất và vẫn được thống kê là đất nông nghiệp. UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích công trình được xây dựng tùy thuộc vào diện tích đất, cụ thể: Đối với khu đất có diện từ 0,5ha đến dưới 5ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 50m2. Đối với khu đất từ 5ha đến dưới 10ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 100m2. Đối với khu đất diện tích từ 10ha đến dưới 20ha, tổng diện tích đất được xây dựng công trình không quá 200m2. Đối với khu đất từ 20ha trở lên, tỷ lệ diện tích công trình xây dựng tối đa 0,001% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhưng không vượt quá 500m2.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, quy định này nhằm siết chặt việc sử dụng đất đúng mục đích nông nghiệp, đồng thời cho phép hộ dân, doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để xây dựng công trình phục vụ sản xuất mà không phải làm thủ tục chuyển đổi đất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo quản nông sản, hạn chế tình trạng lạm dụng đất nông nghiệp cho mục đích phi nông nghiệp.