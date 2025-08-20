Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ áp thuế thép, nhôm lên hơn 400 sản phẩm nhập khẩu

20-08-2025 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Thương mại Mỹ hôm 19-8 thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên thép và nhôm đối với hơn 400 sản phẩm.

Các sản phẩm này bao gồm tua-bin gió, cần cẩu di động, thiết bị gia dụng, máy ủi và các thiết bị hạng nặng khác, cùng với toa tàu, xe máy, động cơ tàu thủy, đồ nội thất và hàng trăm sản phẩm khác.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với công nhân khi ông tham quan một nhà máy thép ở Mỹ. Ảnh AP

Theo tạp chí Logistics Manager, Bộ Thương mại Mỹ cho biết 407 danh mục sản phẩm được bổ sung vào danh sách các sản phẩm "phái sinh" từ thép và nhôm (là các sản phẩm được chế tạo từ thép hoặc nhôm) chịu thuế ngành, với mức thuế 50% áp dụng cho thép và nhôm có trong các sản phẩm này, cộng thêm thuế suất theo quốc gia đối với phần không chứa thép và nhôm.

Công ty tư vấn ngân hàng đầu tư độc lập toàn cầu Evercore ISI (Mỹ) cho biết biện pháp này áp dụng cho hơn 400 mã sản phẩm với tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 200 tỉ USD trong năm 2024.

Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung các bộ phận nhập khẩu cho hệ thống xả ô tô và thép điện dùng trong xe điện vào danh mục áp thuế mới, cùng với linh kiện cho xe buýt, máy điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông và máy sấy.

Một nhóm các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ không áp thuế lên các linh kiện nói trên với lý do Mỹ không có đủ năng lực sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Trong khi đó, hãng Tesla đề nghị Bộ Thương mại Mỹ không áp thuế lên các sản phẩm thép dùng trong động cơ xe điện và tua-bin gió vì cho rằng nước này không có khả năng sản xuất loại thép cần cho bộ truyền động của xe điện. Tuy nhiên, đề nghị này của Tesla không được chấp nhận.

Các mức thuế mới có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng cả với máy nén, máy bơm và kim loại sử dụng trong bao bì mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân nhập khẩu như bình xịt.

Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler cho biết động thái nói trên mở rộng phạm vi áp thuế thép và nhôm, đồng thời ngăn chặn các hành vi lách luật, qua đó hỗ trợ sự phục hồi của các ngành công nghiệp thép và nhôm Mỹ.

Nhóm Bộ Tứ trước nguy cơ rạn nứt: Đòn thuế quan của ông Trump khiến Ấn – Nhật ngả về Trung Quốc

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
Mỹ áp thuế thép

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sự kiện quan trọng đang đến gần, giới đầu tư đổ hàng triệu USD đặt cược Fed sắp hạ lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm

Một sự kiện quan trọng đang đến gần, giới đầu tư đổ hàng triệu USD đặt cược Fed sắp hạ lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm Nổi bật

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì Nổi bật

Nhà thiết kế hé lộ về bộ vest mang hy vọng hòa bình của Tổng thống Ukraine

Nhà thiết kế hé lộ về bộ vest mang hy vọng hòa bình của Tổng thống Ukraine

14:17 , 20/08/2025
Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka

Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka

13:24 , 20/08/2025
Trung Quốc đem "át chủ bài” đến chinh phục miền đất cách 17.000km: Tham vọng lật đổ kẻ thống trị nơi đây

Trung Quốc đem "át chủ bài” đến chinh phục miền đất cách 17.000km: Tham vọng lật đổ kẻ thống trị nơi đây

13:01 , 20/08/2025
Đế chế kinh doanh nghìn tỷ USD của Elon Musk bị đe dọa bởi một người bạn cũ, 5 công ty bao gồm cả Tesla nguy cơ sắp bị lật đổ

Đế chế kinh doanh nghìn tỷ USD của Elon Musk bị đe dọa bởi một người bạn cũ, 5 công ty bao gồm cả Tesla nguy cơ sắp bị lật đổ

11:53 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên