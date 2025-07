My Auris: Giải pháp nha khoa công nghệ cao an toàn cá nhân hóa

Nha khoa công nghệ cao - trải nghiệm chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng nâng cao, đặc biệt ở những người theo đuổi phong cách sống chỉn chu, lịch trình bận rộn và định hướng phát triển bản thân toàn diện – My Auris nổi bật với hệ sinh thái nha khoa công nghệ cao, được cá nhân hóa tối đa.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mỗi ca điều trị tại My Auris là một giải pháp toàn diện – kết hợp giữa công nghệ, quy trình chuẩn hóa và sự đồng hành chuyên biệt. Các tiêu chuẩn như phòng labo phục hình ngay tại chỗ, hệ thống Scan 3D, công nghệ thiết kế nụ cười sinh trắc học, cùng vật liệu cao cấp từ Đức, Mỹ, Ý… đã giúp My Auris trở thành lựa chọn ưu tiên của những khách hàng đặt kỳ vọng cao về chất lượng.

Năm 2020, My Auris vinh dự nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN, khẳng định vị thế và sự tin cậy của một thương hiệu nha khoa Việt, được nhiều khách hàng và người nổi tiếng tin chọn.

My Auris vinh danh tại "Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2020"

Quy trình 7 bước WTS - cốt lõi sự khác biệt

Sự khác biệt tại My Auris nằm ở Quy trình 7 Bước WTS (Way To Smiles) độc quyền – một chu trình khoa học, tinh tế và cá nhân hóa tối đa. My Auris bắt đầu bằng việc phân tích kỹ lưỡng tình trạng răng miệng, cấu trúc khuôn mặt, sắc tố da, thậm chí cả phong cách sống và tính cách của từng người.

Công nghệ thiết kế nụ cười 3D độc bản cho phép khách hàng nhìn thấy trước tương lai nụ cười của mình, từ đó hoàn toàn an tâm. Tinh thần cốt lõi của WTS là "Không làm răng đại trà – chỉ làm răng đúng với bạn", đảm bảo mỗi nụ cười là một tác phẩm độc bản, hòa hợp và phản ánh đúng bản ngã của từng khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm thiết kế nụ cười 3D cá nhân hóa theo chuẩn WTS tại My Auris

Đội ngũ bác sĩ - Vững tay nghề, vững tâm đức

My Auris tự hào sở hữu đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn:

Chuyên môn sâu: Mỗi bác sĩ đều được đào tạo chuyên sâu về nha khoa thẩm mỹ, phục hình răng và cấy ghép Implant, với hơn 10 năm kinh nghiệm khám/chữa trị.

Tay nghề tinh xảo: Khả năng phân tích tỉ mỉ cấu trúc hàm mặt, cân chỉnh khớp cắn và thiết kế nụ cười phù hợp với từng cá nhân.

Thành tích chuyên môn: Đã thực hiện thành công hàng ngàn ca Implant, đạt tỷ lệ an toàn.

Không chỉ giỏi chuyên môn, các bác sĩ tại My Auris luôn lắng nghe, tôn trọng mong muốn của khách hàng, cam kết mang lại giải pháp vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa đảm bảo chức năng ăn nhai tự nhiên.

Đội ngũ Bác Sĩ tại My Auris

Công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế

My Auris không ngừng đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Nổi bật là hệ thống labo phục hình ngay tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian chờ và tối ưu độ chính xác trong từng ca điều trị.

Công nghệ thiết kế nụ cười theo tỷ lệ sinh trắc học cho phép mô phỏng chi tiết hình dáng, màu sắc và cấu trúc răng 3D – giúp khách hàng hình dung rõ nụ cười tương lai trước khi thực hiện. My Auris cam kết minh bạch tuyệt đối: toàn bộ quy trình được cá nhân hóa và trình bày rõ ràng, từ tư vấn đến mô phỏng.

Toàn bộ răng sứ sử dụng tại My Auris đều là vật liệu cao cấp, nhập khẩu chính hãng từ Đức, Mỹ, Ý – đảm bảo thẩm mỹ, độ bền và an toàn lâu dài. Môi trường điều trị được kiểm soát vô trùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm nha khoa chất lượng cao và an tâm tuyệt đối cho từng khách hàng.

Máy CT Cone Beam 3D tại My Auris – tiêu chuẩn hình ảnh 3D trong nha khoa hiện đại

Trải nghiệm khách hàng - đích đến của mọi cải tiến

Với triết lý "khách hàng là người thân", mọi cải tiến tại My Auris đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu và mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất. Không chỉ là nơi điều trị, My Auris hướng đến trở thành nơi khách hàng cảm thấy an tâm, được lắng nghe và đồng hành.

Từ khâu đón tiếp đến tư vấn, đội ngũ luôn giữ sự ân cần và tinh tế, giúp khách hàng hiểu rõ tình trạng răng miệng của mình, đồng thời đề xuất phương án điều trị phù hợp, khoa học và cá nhân hóa. Quy trình kiểm tra được thực hiện cẩn trọng ở từng bước – đảm bảo tính chính xác và tối ưu hóa hiệu quả lâu dài.

Chính sách bảo hành dài hạn đối với dịch vụ răng sứ thẩm mỹ là một trong những cam kết thiết thực thể hiện sự đồng hành lâu dài mà My Auris dành cho khách hàng – từ sau điều trị cho đến suốt hành trình chăm sóc nụ cười.

Không gian tiếp đón tại My Auris – hiện đại, ấm cúng và cá nhân hóa

Tầm nhìn và sứ mệnh vững vàng

My Auris kiên định với tầm nhìn dẫn đầu nha khoa cá nhân hóa tại Việt Nam, cam kết mang lại giá trị bền vững và chuẩn mực toàn cầu. Sứ mệnh của thương hiệu là cung cấp dịch vụ nha khoa chất lượng cao, minh bạch và cá nhân hóa, giúp mỗi khách hàng kiến tạo nụ cười hoàn hảo, từ đó tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Thông qua việc không ngừng cập nhật công nghệ tiên tiến và đặt khách hàng làm trọng tâm, My Auris đã và đang khẳng định giá trị của Smile Signature – một kỷ nguyên nơi nụ cười trở thành biểu tượng đích thực của vẻ đẹp và sự tự tin. My Auris sẽ tiếp tục hành trình kiến tạo những nụ cười rạng rỡ, nơi bản sắc cá nhân được tôn vinh trọn vẹn, góp phần nâng tầm diện mạo nha khoa Việt Nam.