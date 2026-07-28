Mỹ bất ngờ hậu thuẫn siêu dự án của Campuchia

Mỹ đề xuất tài trợ 100 triệu USD cho Campuchia

Theo Cambodianess, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) thuộc Chính phủ Mỹ và Tập đoàn Đầu tư Campuchia ở nước ngoài (OCIC) vừa ký Thư bày tỏ ý định (LOI) về khoản tài trợ chiến lược trị giá 100 triệu USD dành cho Sân bay quốc tế Techo - cửa ngõ hàng không quốc tế mới của Campuchia và là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất của nước này.

Thỏa thuận được ký bởi Tiến sĩ Oknha Pung Carolyne, Phó Chủ tịch OCIC, và bà Caroline Vik, Giám đốc Chính sách của DFC. Khoản tài trợ hiện vẫn đang trong giai đoạn đề xuất và sẽ tiếp tục trải qua quy trình thẩm định trước khi được phê duyệt chính thức.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sĩ Oknha Pung Carolyne cho biết đề xuất tài trợ từ DFC phản ánh niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế của Campuchia cũng như vai trò của Sân bay quốc tế Techo trong việc thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư và kết nối khu vực.

Mỹ rót vốn vào siêu dự án hạ tầng ở Campuchia. Ảnh: Cambodianess,

Theo bà, việc một tổ chức tài chính phát triển của Mỹ quan tâm đến dự án cũng cho thấy sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và có giá trị lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Về phía DFC, bà Caroline Vik khẳng định OCIC là đối tác mà cơ quan này mong muốn hợp tác tại Campuchia và bày tỏ kỳ vọng Sân bay quốc tế Techo sẽ là dự án đầu tiên trong nhiều dự án mà hai bên sẽ triển khai trong tương lai.

Theo nội dung Thư bày tỏ ý định, ngoài đề xuất về nguồn tài chính, dự án còn được đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn về quản trị, minh bạch, môi trường và xã hội mà các tổ chức tài chính phát triển quốc tế áp dụng.

Hai bên kỳ vọng điều này sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng của Campuchia, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của quốc gia này trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn.

Sân bay quốc tế Techo cũng đang nhận được nhiều sự chú ý trên trường quốc tế. Dự án đã được Skytrax ghi nhận và được Prix Versailles vinh danh là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế và định hướng vận hành.

Những giải thưởng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Techo như một trung tâm hàng không mới của khu vực, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng cường kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Campuchia trong nhiều thập kỷ tới.

Theo OCIC, khoản tài trợ dự kiến từ DFC cũng phản ánh quá trình mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp này với các đối tác Mỹ trong những năm gần đây, bao gồm Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, Phòng Thương mại Mỹ tại Campuchia cùng nhiều tập đoàn như General Electric, OTIS, Caterpillar, Cisco và Ford trong các lĩnh vực vận tải, kỹ thuật và hạ tầng.

OCIC cho rằng đề xuất tài trợ của DFC là minh chứng cho sự phát triển trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Campuchia và Mỹ, đặc biệt ở các lĩnh vực hàng không, hạ tầng, logistics, thương mại và đầu tư.

Trong bối cảnh Campuchia đẩy mạnh kết nối với thị trường khu vực và toàn cầu, các quan hệ đối tác như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, thu hút thêm đầu tư quốc tế và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Vì sao DFC chọn đúng Techo?

Đề xuất tài trợ 100 triệu USD của DFC thu hút sự chú ý không chỉ vì giá trị khoản vốn, mà còn bởi dự án được lựa chọn là Sân bay quốc tế Techo - công trình hạ tầng có quy mô lớn nhất Campuchia hiện nay.

Theo hồ sơ dự án do DFC công bố, Campuchia vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực logistics và kết nối hàng không. Hệ thống sân bay hiện nay khó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn của cả hành khách lẫn hàng hóa, trong khi chi phí logistics vẫn ở mức cao.

Sân bay Techno Campuchia. Ảnh; Foster + Partners

DFC đánh giá Techo sẽ giúp cải thiện năng lực vận tải hàng không, tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch.

Techo cũng không phải một dự án hạ tầng thông thường. Với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD, đây là sân bay lớn nhất trong lịch sử Campuchia, được quy hoạch để thay thế hoàn toàn Sân bay quốc tế Phnom Penh.

Khi đi vào hoạt động, Techo sẽ trở thành cửa ngõ hàng không quốc gia và là đầu mối vận chuyển hành khách, hàng hóa của Campuchia trong nhiều thập kỷ tới.

Đáng chú ý, khoản tài trợ được đề xuất trong bối cảnh phần lớn các dự án hạ tầng quy mô lớn của Campuchia nhiều năm qua đều gắn với nguồn vốn hoặc doanh nghiệp Trung Quốc, từ cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville, sân bay Dara Sakor đến kênh đào Phù Nam Techo.

Việc DFC lựa chọn tham gia vào Techo vì thế cho thấy Washington đang tìm cách mở rộng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng và logistics tại Campuchia thông qua các công cụ tài chính phát triển.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoản tài trợ dự kiến 100 triệu USD không nhằm xây dựng sân bay từ đầu, mà theo hồ sơ của DFC sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay ngắn hạn phục vụ xây dựng giai đoạn 1 của dự án. Điều này cho thấy Washington lựa chọn tham gia khi dự án đã hình thành, thay vì trực tiếp tài trợ cho quá trình xây dựng.

Tại lễ ký kết, bà Caroline Vik, Giám đốc Chính sách của DFC, bày tỏ kỳ vọng Techo sẽ là "dự án đầu tiên trong nhiều dự án" mà DFC và Campuchia hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu này cho thấy Techo có thể không chỉ là một dự án tài chính đơn lẻ, mà còn là bước khởi đầu cho việc mở rộng hợp tác giữa Mỹ và Campuchia trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics và đầu tư.

Dù vậy, cần lưu ý rằng khoản tài trợ hiện mới dừng ở mức Thư bày tỏ ý định và vẫn phải trải qua các bước thẩm định trước khi được phê duyệt chính thức.

Tuy nhiên, việc một định chế tài chính phát triển của Mỹ lần đầu đề xuất tham gia dự án hạ tầng mang tính biểu tượng của Campuchia vẫn là diễn biến đáng chú ý, phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác kinh tế giữa Washington và Phnom Penh trong bối cảnh cạnh tranh đầu tư tại Đông Nam Á ngày càng gia tăng.