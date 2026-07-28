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Nga sở hữu dự án trọng điểm, nếu thành công rất có thể thay đổi "luật chơi" trong sản xuất động cơ máy bay

| | Tài chính quốc tế

Hợp kim, vật liệu composite và công nghệ in 3D giúp giảm trọng lượng động cơ, tăng tuổi thọ và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Thay vì chỉ tập trung tối ưu hóa kiểu dáng thiết kế thuần túy, ngành chế tạo động cơ hàng không thế giới đang bước vào một cuộc đua mới, nơi bản chất của sự đột phá nằm ở khoa học vật liệu.

Các động cơ máy bay tiên tiến của Nga sẽ có được những khả năng mới nhờ các hợp kim chịu nhiệt hiện đại, vật liệu composite và công nghệ sản xuất bồi đắp. Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) đang phát triển nền tảng công nghệ cho lĩnh vực này, tập trung vào các vật liệu thế hệ tiếp theo cho các dự án PD-8 và PD-35.

Trong sản xuất động cơ máy bay hiện đại, việc đạt được những cải tiến đáng kể về hiệu suất chỉ thông qua thay đổi thiết kế không còn khả thi nữa. Động lực chính của sự phát triển là các vật liệu có khả năng hoạt động ở nhiệt độ cao hơn, chịu được tải trọng cực lớn và duy trì độ bền trong suốt vòng đời sử dụng.

Lịch sử động cơ máy bay cho thấy rằng mọi tiến bộ công nghệ đều đi kèm với sự phát triển của các vật liệu mới. Hợp kim niken chịu nhiệt, cấu trúc titan và vật liệu dạng bột đã cho phép gia tăng liên tục lực đẩy, tuổi thọ và độ tin cậy của các động cơ.

Nguồn ảnh: Rosaviatsia Nguồn ảnh: Rosaviatsia

Hiện nay, phương pháp này đang được áp dụng vào việc phát triển các động cơ thế hệ tiếp theo của Nga. Các dự án PD-8 và PD-35 sử dụng các giải pháp nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Sản xuất bồi đắp đã trở thành một lĩnh vực trọng yếu. Nó cho phép tạo ra các bộ phận phức tạp mà các phương pháp sản xuất truyền thống không thể thực hiện được, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển và thử nghiệm các giải pháp thiết kế mới.

Việc sử dụng các vật liệu hiện đại sẽ giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách tăng nhiệt độ hoạt động của động cơ, giảm trọng lượng kết cấu thông qua việc sử dụng vật liệu composite và tăng tuổi thọ của các bộ phận riêng lẻ thông qua các lớp phủ và hợp kim mới.

Đặc biệt quan trọng là các bộ phận composite, bao gồm cả các cánh quạt nhẹ, giúp giảm trọng lượng động cơ mà không làm giảm độ bền. Đồng thời, các vật liệu chịu nhiệt mới cho phép cải thiện hiệu quả hoạt động bên trong hệ thống truyền động.

Động cơ PD-8 và PD-35 được coi là những dự án trọng điểm của Nga trong lĩnh vực sản xuất động cơ máy bay. Sự phát triển của chúng cho thấy tương lai của động cơ không chỉ được quyết định bởi các tính toán kỹ thuật mà còn bởi khả năng tạo ra các vật liệu được thiết kế để chịu được những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.

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Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

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