Việt Nam có thế mạnh về xuất khẩu nông sản khi sở hữu một loạt các loại cây tỷ đô như cà phê, hạt điều, sắn,...Đáng chú ý, có một mặt hàng mà nước ta đang chiếm đến 60% sản lượng xuất khẩu của thế giới là hồ tiêu. Hết năm 2024, hạt tiêu và gia vị của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 5 đã đạt hơn 26 nghìn tấn với trị giá hơn 182 triệu USD, giảm nhẹ 0,4% về lượng và giảm 1% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, "vàng đen" của Việt Nam đã thu về hơn 690 triệu USD với hơn 99 nghìn tấn, tuy giảm 12,5% về lượng nhưng tăng mạnh đến 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Mỹ đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với hơn 24 nghìn tấn, trị giá hơn 184 triệu USD, giảm 14% về lượng nhưng tăng mạnh 44% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân 7.489 USD/tấn, tăng mạnh 66%.

Đứng thứ 2 là Đức với hơn 8,4 nghìn tấn, trị giá hơn 63 triệu USD, tăng 24% về lượng và tăng đến 94% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình 7.533 USD/tấn, tương ứng mức tăng trưởng 57%.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) là thị trường xuất khẩu tiêu đứng thứ 3 của Việt Nam với 3.960 tấn, trị giá hơn 26 triệu USD, giảm 28% về lượng và tăng 17% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân 6.799 USD/tấn, tăng 64%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cây hồ tiêu được trồng ở 70 nước với tổng diện tích khoảng 670.000 ha, sản lượng hồ tiêu toàn cầu đạt 558.000 tấn. Diện tích được phân bổ tập trung chủ yếu tại các nước: Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Malaysia. Đến hết năm 2024, diện tích hồ tiêu của Việt Nam đạt 110.500 ha, năng suất trung bình 26 tạ/ha, cao gấp đôi năng suất trung bình của thế giới, sản lượng đạt khoảng 200.000 tấn.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 1,32 tỷ USD. Điều đặc biệt là mặc dù diện tích trồng hồ tiêu ở Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều so với các loại cây trồng chủ lực khác như cà phê, cao su, chè và điều, nhưng giá trị kinh tế mà ngành hồ tiêu mang lại rất cao.

Sản lượng hạt tiêu toàn cầu dự báo sẽ giảm trong năm 2025, chủ yếu do diện tích trồng hồ tiêu ở Việt Nam giảm và điều kiện thời tiết bất lợi tại Ấn Độ. Dự báo sản lượng hồ tiêu của Việt Nam niên vụ 2024-2025 sẽ đạt 172.000 tấn, giảm 2% so với năm trước và giảm tới 47% so với niên vụ 2018-2019. Trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, điều này có thể làm tăng giá tiêu trong thời gian tới.

Định hướng phát triển cây hồ tiêu đến năm 2030 đặt ra mục tiêu diện tích trồng tiêu ổn định ở mức khoảng 80.000 – 100.000 ha, với sản lượng đạt từ 200.000 đến 230.000 tấn. Đồng thời, khoảng 40% diện tích trồng tiêu sẽ đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GAP, VietGAP và GlobalGAP. Việc phát triển các vùng trồng tiêu hữu cơ cũng đang được chú trọng, với mục tiêu đạt 5.000 ha vào năm 2030, chiếm 5% diện tích hồ tiêu.