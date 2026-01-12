Mỹ cảnh báo 1 loại nước nhiều người tưởng lành mạnh nhưng uống thường xuyên cực hại thận, ảnh hưởng cả tim mạch

Giữ đủ nước cho cơ thể là nền tảng cần thiết để giữ sức khoẻ tốt. Chính vì vậy, những năm gần đây, đồ uống bổ sung chất điện giải ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người coi như “nước uống lành mạnh”, có thể dùng hàng ngày để bù nước, bù khoáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng loại đồ uống này khi cơ thể không thực sự cần có thể âm thầm gây hại cho thận.

Đồ uống điện giải thường chứa các khoáng chất như natri, kali, magiê, giúp bù lại lượng điện giải bị mất qua mồ hôi sau khi vận động cường độ cao, tập luyện kéo dài trong thời tiết nóng hoặc khi cơ thể bị mất nước do ốm sốt.

Theo Tiến sĩ Blake Shusterman, chuyên khoa thận tại Đại học Bang Ohio (Mỹ), đồ uống điện giải có thể hữu ích trong những tình huống cơ thể mất nhiều khoáng chất. Tuy nhiên, chúng không được thiết kế để sử dụng như nước uống hằng ngày cho tất cả mọi người.

Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều người vẫn uống đồ uống điện giải mỗi ngày dù không tập luyện nặng, không mất nước đáng kể, chỉ vì tin rằng chúng “tốt hơn nước lọc”.

Thận đóng vai trò như một hệ thống lọc giúp điều hòa lượng nước và khoáng chất trong cơ thể. Khi lượng điện giải đưa vào vượt quá nhu cầu thực tế, thận buộc phải làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là hàm lượng natri cao trong nhiều loại đồ uống điện giải. Các bác sĩ cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống chứa nhiều natri có thể khiến thận phải lọc quá mức, gây thêm áp lực lên hệ thống thận”.

Theo thời gian, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cân bằng khoáng chất, tổn thương thận cấp tính, sỏi thận, các vấn đề tim mạch liên quan đến mất cân bằng natri - kali và phá vỡ cân bằng tự nhiên của cơ thể.

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu người Mỹ George Ellis cho biết, thận là cơ quan duy trì sự cân bằng giữa chất lỏng và khoáng chất - yếu tố sống còn cho hoạt động của thần kinh, cơ bắp và tim mạch. Khi cơ thể liên tục nhận thêm natri, kali và nước từ đồ uống điện giải mà không cần thiết, sự cân bằng này có thể bị phá vỡ.

Điều đáng lo ngại là người có bệnh thận, huyết áp cao hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận sẽ dễ gặp biến chứng hơn nếu lạm dụng loại đồ uống tưởng như vô hại này.

Các chuyên gia cho rằng với đa số mọi người, nước lọc và chế độ ăn uống cân bằng đã đủ để duy trì cân bằng điện giải. Đồ uống điện giải chỉ nên dùng khi tập luyện cường độ cao hoặc mất nước rõ rệt, với người có sức khoẻ thận và tim bình thường. Nói cách khác, uống đồ uống điện giải mỗi ngày không giúp cơ thể khỏe hơn, mà ngược lại có thể khiến thận phải chịu áp lực không cần thiết.

Bác sĩ khuyến nghị mọi người ưu tiên nước lọc cho nhu cầu bù nước hàng ngày, ăn uống cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và giảm lượng muối ăn để thận khỏe hơn. Bên cạnh đó, cần theo dõi huyết áp định kỳ vì tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Đặc biệt đồ uống điện giải chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết và không thay thế nước lọc. Nếu có bệnh lý nền, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên các loại đồ uống bổ sung chất điện giải.

Theo EatingWell